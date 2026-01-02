Elle part en randonnée pour le nouvel an et meurt attaquée par une bête sauvage

Une randonneuse américaine a tragiquement perdu la vie après une probable attaque de puma dans l’État du Colorado.

Ce qui devait être une promenade célébrant la nouvelle année s’est transformé en une véritable tragédie.

Ce jeudi 1ᵉʳ janvier 2026, une randonneuse américaine a été retrouvée morte alors qu’elle arpentait seule les montagnes du nord du Colorado. Celle-ci aurait été attaquée par un puma, a indiqué l’agence américaine Associated Press.

Une probable attaque de puma

Ce drame s’est déroulé sur le sentier de Crosier Mountain, dans le comté de Larimer. Le corps inerte de la promeneuse, dont l’identité n’a pas été dévoilée, a été découvert par deux randonneurs, aux alentours de midi.

Selon leurs dires, un puma se tenait près de la dépouille de la femme. Témoins de la scène, les marcheurs ont lancé des pierres sur l’animal dans le but de le faire fuir afin de secourir la victime, a indiqué Kara Van Hoose, porte-parole du Colorado Parks and Wildlife, dans un communiqué de presse.

Une fois le fauve parti, l’un d’eux - qui exerce la profession de médecin - s’est approché de la femme allongée au sol. Celui-ci a alors constaté l’absence de pouls. Une enquête a été ouverte afin d’éclaircir les circonstances exactes de cet incident.

« Certains éléments laissent penser à une attaque de puma, mais nous ne pouvons pas encore l’affirmer avec certitude », a déclaré la représentante.

Deux animaux abattus

À la suite de ce drame, deux pumas ont été aperçus dans les environs. Tous deux ont été abattus par des agents de l’agence chargée de la gestion, de la préservation et de la protection des parcs du Colorado.

Comme le précise l’organisme, cette mesure est mise en place lorsque des animaux sauvages sont impliqués dans des attaques contre les humains.

« On ignore si un ou plusieurs animaux étaient impliqués dans l’attaque présumée », a poursuivi Kara Van Hoose.

La dernière attaque mortelle de puma au Colorado remonte à 1999, selon le communiqué, qui ajoute que les attaques sont rares dans cet État. Au total, 28 ont été enregistrées depuis 1990.

« Les pumas étant très courants dans cette région, nous nous attendons à des conflits courants, tels que des observations ou des rencontres avec des chiens », a souligné le communiqué.

