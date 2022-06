Top 30 des chats les plus moches du monde

Vous aimez les chats ? Si beaucoup sont mignons, certaines espèces sont résolument moches. Même si ces chats sont repoussants, ils restent affectueux.

Les chats à l’apparence inquiétante

Chat à l’abdomen arrondi et aux oreilles dressées. Crédit : GlobalP

1. Le Chausie

Photographie d'un chaussie, un chat atypique. Crédit : Partha Bhowmick

Le Chausie donne l'impression d'avoir un chat sauvage, mais attachant chez soi. En plus de son regard menaçant, ce félin au corps fin et au poil court est étonnamment musclé. Sa tête triangulaire est marquée par des pommettes et un front bombé.

2. Le Cornish Rex

Photographie d'un corniche Rex. Un chat rare. Crédit : slowmotiongli

Le Rex de Cornouailles doit son allure de Sphynx à une mutation génétique. Son corps fin et élancé n'incarne sûrement pas la douceur, sans parler de ses gros yeux craintifs. Ses pieds de kangourou lui permettent de se tenir debout de temps en temps, tandis que sa voix perçante résonne comme une alarme.

3. Le Selkirk Rex

Photographie d'un chat à poil frisé super drôle. Crédit : GlobalP

Ce petit mouton est en effet un chaton moche. Son poil épais et frisé devrait lui donner une apparence de peluche, mais son visage grincheux le rend moins attrayant. Sa fourrure bouclée et ses yeux arrondis viennent encore plus enlaidir l’ensemble.

4. Le Singapura

Photo d'un chat à museau court. Crédit : Nynke van Holten

Le chat Singapura donne l'impression de toujours sentir une mauvaise odeur. Pourquoi ? À cause de son museau court et de son nez trapu, le tout associé à un menton arrondi. Ses larges oreilles étirent son visage, le résultat est inhabituel pour ceux qui affectionnent les chats ronds.

5. L’Himalayen

Un chat qui dort. Crédit : marie-martin

Le Persan colourpoint a l'air d'un petit vieux grincheux avec son museau très court, sa tête ronde, son poil touffu, ses yeux arrondis et ses petites oreilles. Plutôt mignon ? Oui, quand ses yeux regardent dans la même direction.

6. Le Devon Rex

Photographie d'un Devon Rex. Crédit : insonnie

D'un air aigri, le Devon Rex a l'apparence d'un chat malade, mais rassurez-vous, il est résistant. Son petit visage triangulaire et ses yeux ovales sont étirés par ses larges oreilles. Ses pommettes suffisamment marquées lui donnent un museau de félin très étrange.

7. Le Mau Egyptien

Photographie d'un chat Pharaon. Crédit : Voyagerix

Si les chats sont souvent mignons, leur ancêtre l'est moins. Le chat des Pharaons se trouve à mi-chemin entre un chat et un guépard. S'il a un corps musclé et bien dressé, ce chat étonne par sa petite tête, ses pommettes bien tracées et ses yeux au regard paniqué ou menaçant.

8. L’Exotic Shorthair

Crédit : Arx0nt

La face grincheuse de ce félin à poil court est à la fois drôle et moche. L’Exotic Shorthair se démarque par son museau rond et court qui ne passe pas inaperçu grâce à ses larges mâchoires. Ses yeux ovales et écartés quant à eux vous fixent comme si vous lui deviez constamment quelque chose.

Les chats nus qui donnent froid dans le dos

Chat nu à bouche ouverte et aux oreilles pointues. Crédit : GlobalP

9. Le Peterbald

Crédit : Mindaugas Dulinskas

Le corps long et maigre du Peterbald est certainement repoussant, surtout pour la variété non poilue. Sa longue tête triangulaire et son front couvert de plis ne vous donnent pas envie de le câliner, et encore moins sa queue de souris épaisse. Cerise sur le gâteau ? Ses pattes peuvent faire tourner la poignée d'une porte. Plutôt effrayant, non ?

10. L’Oriental Shorthair

Crédit : VittoriaChe

Le descendant du Siamois est sociable, malgré son apparence de lutin insolite. Son corps maigre et sa tête étroite rendent son nez allongé nettement plus imposant. Une longue queue effilée à l'allure d'un fouet rend cette espèce à poil court encore plus étrange.

11. Le Sphynx

Crédit : Jossfoto

Ce chat dépourvu de poils a un corps fin, mais sa musculature est puissante. Les contours anguleux de son visage, son museau allongé et ses oreilles triangulaires ne laissent personne indifférent. Le Sphynx est affectueux, réservez-lui des câlins malgré tout !

12. Le Donskoy

Crédit : Azovski

Encore un chat moche nu qui vous fera fuir à cause de son long corps mince à forte ossature et recouvert de plis. Ses longues pattes et sa fine queue lui donnent une allure encore plus élancée. La tête triangulaire du chat n'adoucit en rien son air méprisant. Vous n'adopterez peut-être pas un Donskoy, mais ce chat a de quoi égayer vos journées.

13. L’Elf-Cat

Crédit : Vadym Terelyuk

Le chat elfe a un corps maigre, plissé, souple, mais musclé. Sa poitrine volumineuse est dotée de côtes arrondies et ses pattes sont développées. À cette description s'ajoutent des yeux en amande, un regard intense, des pommettes marquées, une queue de rat épaisse et une tête triangulaire à bout arrondi.

14. Le Bambino

Crédit : Iryna Zaichenko

Le croisement entre le Sphynx et le Munchkin a donné ce chat sans poils de petite taille et aux pattes développées. Son apparence de mutant est marquée par une tête triangulaire supportant de longues et larges oreilles pointues, des yeux grands, ronds et espacés, ainsi qu'une peau plissée. La queue de ce chat est à la fois longue et fine.

Les chats à l’allure étrange

Chat persan blanc aux yeux bleus posé sur une couverture blanche. Crédit : yasmina garrigues

15. Le chat Dwelf

Crédit : Thomas Leirikh

Le chat Dwelf dispose d'un petit corps nu et trapu doté d'un abdomen arrondi. Ce chat nain à l'apparence inquiétante a des pattes dotées de 4 orteils développés. Sa tête triangulaire est occupée par de gros yeux expressifs et des pommettes supportant un museau imposant. Ses plis quant à eux ne donnent sûrement pas envie de le câliner.

16. Le levkoy ukrenien

Crédit : photo by Volchanskiy

Le corps mince, mais athlétique du Levko est marqué par la forme ovale de sa poitrine et l'absence de poils. Ses membres allongés et sa longue queue fine le rendent encore plus longiligne. Ce chat a une tête en forme de coin, un front aplati et plissé, ainsi que des oreilles droites ou courbées. Son nez droit relie ses gros yeux et ses pommettes.

17. Le Lykoi

Crédit : GlobalP

Contrairement à son appellation, le chat loup-garou n'a pas une taille qui fait peur. Son visage par contre vous fera peut-être fuir. Étant peu poilu, ce chat à l'apparence rêche a un visage de lycanthrope. La couleur de son pelage accentue cette ressemblance. La tête allongée de forme triangulaire de la bête comporte de grands yeux jaunes.

18. Le LaPerm

Crédit : Nils Jacobi

À cause de son apparence peu ordinaire, le LaPerm n'échappe pas à la liste des chats moches. Son pelage à fourrure crantée se présente sous forme de petites boucles. Bien qu'elle soit triangulaire, la tête du chat a des contours adoucis, mais son large museau ne la rend pas pour autant attrayante. Le LaPerm a aussi un regard las.

19. Le Californian Rex

Crédit : races-de-chat.fr

Ce chat à poil cranté a un corps à ossature fine. Son visage est la partie la plus surprenante, car étant à la fois longue et large, cette partie affiche un style romain. Son nez saillant, ses grands yeux et ses larges oreilles pointues accentuent cette apparence. La taille de ce chat l'incite souvent à marcher sur la pointe des pattes.

20. Le Munchkin

Crédit : Phannasit Tantrakoul

Si les bébés Munchkin sont mignons, les adultes le sont moins. Cet équivalent du félin du Basset a des pattes très courtes. Son corps long donne l'impression de voir une grosse chenille poilue dotée d’une queue. Rassurez-vous, son anatomie est normale.

21. Le Persan

Crédit : Gelpi

Un corps rond, une face aplatie et un pelage dense démarquent le Persan des autres espèces de chats. Son visage rappelle celui d'un Bouledogue. Le Persan a l'air d'avoir pris une porte sur le nez, rendant son apparence ludique.

22. Le Seychellois

Crédit : cybercat.ch

La silhouette longiligne du chat seychellois lui donne une allure de chauve-souris. Concrètement, son nez et son front sont reliés par une ligne droite. Ce chat a donc un aspect étrange vu de face. Si son museau est étiré vers l'avant, sa bouche reste à sa place. Le rendu rappelle l'ombre d'une tête de serpent.

23. Le Mandarin

Crédit : futura-sciences.com

Le Javanais a un corps svelte et longiligne. Son visage triangulaire et son museau sont très étirés vers l'avant. Ses oreilles obliques quant à elles sont dressées. Bien que des poils pendent au-dessus de ses yeux, ce chat semble ne pas en avoir à cause de la forme de son visage.

24. Le Manul

Crédit : Afrumgartz

Ce chat trapu a une tête plate. Ses pupilles comme ses oreilles sont rondes. Le chat de Pallas a une tête d'ours poilu et un regard souvent mécontent. Son corps tout rond ressemble à un hérisson, et même ses pattes sont bouffies. Cette espèce n'apprécie pas la compagnie.

25. Le chat Siamois

Crédit : chromatos

Le Siamois est le moins moche de la liste des chats étranges, mais certains ont une apparence si racée qu'ils ne donnent pas envie d'en avoir. Le Prince des chats a une longue tête et des oreilles triangulaires. La longueur de ses pattes lui permet de grimper n'importe où. Court et brillant, son poil est couché sur son corps.

26. Le Chartreux

Crédit : Volodymyr Shtun

Si la couleur cendrée du Chartreux est peu attrayante, son corps tout rond donne envie de le caresser. Ses yeux jaunes au regard malicieux sont également intenses, lui donnant un air étonné. La gueule de certains Chartreux rappelle celle d'un puma. S'il n'est pas aussi moche que les autres espèces, ce chat a un visage expressif inhabituel.

28. Australian Mist

Crédit : dogalize.com

L'Australian Mist a un museau bien dessiné. Si son corps est rectangulaire, sa tête est plutôt ronde. Ses oreilles quant à elles sont amples à la base, mais pointues sur le sommet. Les yeux écartés du chaton moche et leur forme oblique lui donnent un air furieux.

29. Le Savannah

Crédit : ajr_images

Cette race hybride est un croisement entre un serval africain et un chat domestique. Son grand corps musclé et son pelage tacheté lui donnent une allure sauvage. Si beaucoup se laissent séduire par son allure plutôt majestueuse, sa taille peut faire fuir. De plus, certains de ces chats ont un visage de kangourou.

30. Le Burmilla

Crédit : SynchroR

Le Burmilla est à moitié Burmese et à moitié Persan. Sa tête ronde et ses joues pleines s'affinent en profondeur pour donner finalement une forme triangulaire aux bouts arrondis. Ce chat a l'air tout le temps fâché. Un animal incroyable !