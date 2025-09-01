Ce teckel a été tellement nourri qu'il est devenu obèse et n'arrive plus à se déplacer correctement

Une aide-soignante a adopté le teckel obèse de l’une de ses patientes pour lui offrir une vie meilleure et plus saine.

Tegan Strickland travaille comme aide-soignante à domicile. C’est dans ce contexte qu’elle a rencontré Daisy, une femelle teckel souffrant d’obésité.

La chienne appartenait à une patiente de Tegan. Une femme atteinte de démence qui n’arrivait plus à s’occuper correctement de sa boule de poils.

Résultat : le toutou a été suralimentée pendant des années et souffrait de graves problèmes de santé.

Crédit Photo : Tegan Strickland

Face à cette situation, la soignante a tenté de changer les habitudes alimentaires de Daisy, en vain. La propriétaire de l’animal était incapable de suivre ses recommandations en raison de son état mental.

« Si vous connaissez la démence, c’est un combat perdu d’avance et cela n’a pas fonctionné », confie la principale concernée au magazine People.

Cette dernière s’est alors tournée vers les proches de la patiente. Elle leur a demandé si elle pouvait adopter Daisy pour la soigner. Par chance, sa requête a été acceptée.

En mai dernier, Tegan est devenue la nouvelle propriétaire du teckel.

Une nouvelle vie salvatrice

Sans réelle surprise, la chienne a immédiatement emmenée chez le vétérinaire, où elle a subi une batterie d’examens. À l’époque, l’animal pesait 25 kilos. À noter que le poids moyen d'un teckel en bonne santé se situe entre 5 et 9 kilos.

Depuis lors, Daisy suit un régime alimentaire spécialement conçu pour elle. Une mesure visant à réduire son poids.

Crédit Photo : Tegan Strickland

Selon Tegan, le quadrupède était en piteux état lorsqu’elle a récupéré. En effet, celui-ci avait du mal à se déplacer à cause de sa corpulence.

Fort heureusement, Daisy a fait d’énormes progrès en seulement quelques mois. Elle a déjà perdu près de 5 kilos. Une belle victoire qui s’accompagne d’une autre bonne nouvelle.

Crédit Photo : Tegan Strickland

Grâce sa récente vaccination, la chienne peut désormais sortir dehors et faire plus d’exercices. Ce n’est pas tout ! Elle joue aussi avec les trois corgis de la maisonnée.

Tegan documente la perte de poids de Daisy sur TikTok. À travers cette initiative, elle espère sensibiliser le public à la démence et à ses conséquences sur les animaux de compagnie.