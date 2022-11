Cette vidéo émouvante d'une maman chimpanzé qui retrouve son petit après sa naissance fait fondre le coeur des internautes

Les images de cette maman chimpanzé qui retrouve son bébé sont émouvantes. La femelle avait été séparée de son petit après son accouchement par césarienne. Le bébé était en détresse lorsqu’il est né et n’avait pas pu retrouver sa maman.

Crédit : Sedgwick County Zoo/ Facebook

C’est une joie immense qu’a ressenti cette femelle chimpanzé lorsqu'elle a retrouvé son bébé pour la première fois depuis sa naissance.

Au zoo de Wichita, dans le comté de Sedgwick, dans le Kansas, Mahale a donné naissance à un beau bébé chimpanzé mardi 15 novembre, prénommé Kucheza. Une césarienne avait dû être pratiquée par les vétérinaires afin de sortir le nouveau-né alors que des complications étaient survenues lors de l’accouchement.

« Mahale a accouché par césarienne en urgence, car le travail naturel s'est interrompu. Le bébé ne respirait pas bien tout seul, alors il est resté à l'hôpital avec l'équipe médicale jusqu'à ce qu'il puisse retrouver sa maman », a détaillé le zoo dont les propos ont été relayés par le Daily Mail.

La pauvre Mahale restait cependant sans nouvelle de son petit.

Des retrouvailles qui font fondre les internautes

Deux jours plus tard, le jeudi 17 novembre, les vétérinaires ont enfin mis un terme à l’interminable attente de Mahale. « Après presque deux jours complets, Mahale et bébé ont été réunis ce matin ! », rapportait le zoo dans un message.

Crédit : Sedgwick County Zoo/ Facebook

Ce jour-là, les deux chimpanzés ont pu se retrouver. Le moment capturé en vidéo par le zoo américain est très touchant. On y voit la maman, d’abord sceptique et méfiante face à une serviette de bain dans laquelle était enveloppé son petit. Mais au moment où ce dernier a agité les bras, dévoilant son apparence, Mahale n’a pu s’empêcher de bondir de joie avant de le prendre dans ses bras. Une séquence émouvante qui a fait fondre le cœur des internautes et que vous pouvez découvrir ci-dessous.