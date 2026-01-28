Il apprend que sa femme le trompe en lisant son journal intime et la tue à coups de hache

À Los Angeles (États-Unis), un pompier âgé d’une quarantaine d’années a été arrêté pour le meurtre de son épouse à coups de hache.

Un terrible féminicide.

Les faits se sont produits mercredi 21 janvier dans le quartier du North Hollywood à Los Angeles, aux États-Unis.

Andrew Jimenez, un sapeur-pompier de 45 ans, a été interpellé pour le meurtre de son épouse, Mayra Jimenez, une enseignante de 55 ans, rapporte le magazine People.

« Sauvagement assassinée »

Comme le précisent nos confrères américains, c’est le suspect qui a alerté les forces de l’ordre, a indiqué le département de police de Los Angeles. Au téléphone, le quadragénaire a demandé aux agents de vérifier l’état de santé de sa compagne.

À leur arrivée, les policiers ont découvert le corps sans vie de la victime, « sauvagement assassinée ». Très vite, les soupçons se sont portés sur son mari.

Crédit Photo : KTLA 5/YouTube

« L’enquête a révélé que la victime et le suspect étaient mariés et qu’il s’agissait d’un cas de violence domestique », ont déclaré les autorités dans un communiqué de presse.

Andrew Jimenez a été arrêté et placé en détention provisoire. Sa caution a été fixée à deux millions de dollars après qu’une enquête pour homicide a été ouverte.

Crédit Photo : DR

La victime a été battue à mort

Selon les enquêteurs, l’institutrice aurait été battue à mort à coups de hache. Lors de son interrogatoire, l’assassin aurait avoué le meurtre de sa compagne. Celui-ci aurait tué sa femme après avoir appris, en lisant son journal intime, qu’elle entretenait une liaison extraconjugale.

« Notre cabinet est actuellement en contact avec les forces de l’ordre au sujet d’un journal intime de la victime, apparemment lu quelques instants avant l’homicide, qui confirme son infidélité », a indiqué l’avocat du suspect dans un communiqué.

Crédit Photo : DR

La veille du drame, des voisins auraient entendu le couple se disputer en pleine nuit. La caserne de Glendale, où le mis en cause travaillait depuis 2008, a déclaré l'avoir mis en congé administratif et l'avoir relevé de ses fonctions.

Toujours selon les médias américains, Mayra Jimenez était représentante syndicale pour United Teachers Los Angeles.