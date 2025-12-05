Aux États-Unis, trois élèves de CP ont porté secours à leur enseignante qui était en train de s’étouffer.

Des petits héros. En novembre dernier, trois écoliers américains ont sauvé leur maîtresse de l’étouffement, rapporte People. Le pire a ainsi pu être évité grâce à leur sang-froid impressionnant.

Elle s’étouffe, trois élèves de CP lui sauvent la vie

Les faits se sont déroulés à l’école primaire Lakeview à Colonial Heights, une ville située en Virginie.

Madison Swift, une enseignante de 23 ans, se trouvait dans sa classe lorsque de la nourriture s’est coincée dans gorge.

« Je mangeais tout en travaillant avec un élève lorsque j'ai soudainement commencé à m'étouffer avec ma nourriture », se souvient la jeune femme auprès de la chaîne locale WTVR.

Crédit photo : WTVR

Fort heureusement, Kolton Hersh, 7 ans, Dereck Contreras-Franco, 6 ans, et Bryson Doss, 6 ans, ont aussitôt compris que quelque chose n’allait pas.

« Tout à coup, son visage et ses yeux sont devenus rouges », explique l’un des élèves de CP.

Face à cette situation, le trio s’est empressé de venir en aide à l’institutrice. Dereck a appuyé sur le bouton d’appel d’urgence se trouvant sur le mur, tandis que Bryson a couru vers la salle de classe voisine pour prévenir un adulte.

« Je savais qu’elle s’étouffait et je savais que je devais aller chercher un autre enseignant », se remémore le petit bonhomme.

Crédit photo : WTVR

Alors que l’éducatrice luttait pour respirer, Kolton, qui se trouvait à proximité, a eu le réflexe de la pencher en avant et lui a donné des tapes dans le dos. Grâce à ce geste, la victime a fini par recracher la nourriture.

Les écoliers sont salués en héros

Aujourd’hui, Madison Swift estime avoir eu la vie sauve grâce à l’intervention rapide de ses élèves.

« Ils m’ont sauvée la vie à 100 % », a-t-elle déclaré.

Les trois garçons ont reçu des prix provenant de la boîte à trésors de la classe à la fin de la semaine en reconnaissance de leur courage, soulignent nos confrères.

Crédit photo : WTVR

Ce n’est pas tout. L’établissement scolaire a publié un message sur les réseaux sociaux pour les remercier.

« Nous sommes très fiers de ces trois élèves de CP ! Ils ont réagi immédiatement lorsqu'ils ont remarqué que leur enseignante s’étouffait. Merci à nos héros de Lakeview ! », peut-on lire.

Dans la section commentaires, Madison Swift a une nouvelle fois salué le couraga de « ses petits sauveteurs », avec un emoji en forme de cœur rouge.