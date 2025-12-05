« Nos héros » : trois élèves de CP sauvent la vie de leur enseignante grâce à leur sang-froid impressionnant

Par |

Les trois élèves de CP

Aux États-Unis, trois élèves de CP ont porté secours à leur enseignante qui était en train de s’étouffer.

Des petits héros. En novembre dernier, trois écoliers américains ont sauvé leur maîtresse de l’étouffement, rapporte People. Le pire a ainsi pu être évité grâce à leur sang-froid impressionnant.

Elle s’étouffe, trois élèves de CP lui sauvent la vie

Les faits se sont déroulés à l’école primaire Lakeview à Colonial Heights, une ville située en Virginie.

Madison Swift, une enseignante de 23 ans, se trouvait dans sa classe lorsque de la nourriture s’est coincée dans gorge.

« Je mangeais tout en travaillant avec un élève lorsque j'ai soudainement commencé à m'étouffer avec ma nourriture », se souvient la jeune femme auprès de la chaîne locale WTVR. 

Madison SwiftCrédit photo : WTVR

Fort heureusement, Kolton Hersh, 7 ans, Dereck Contreras-Franco, 6 ans, et Bryson Doss, 6 ans, ont aussitôt compris que quelque chose n’allait pas.

« Tout à coup, son visage et ses yeux sont devenus rouges », explique l’un des élèves de CP.

Face à cette situation, le trio s’est empressé de venir en aide à l’institutrice. Dereck a appuyé sur le bouton d’appel d’urgence se trouvant sur le mur, tandis que Bryson a couru vers la salle de classe voisine pour prévenir un adulte.

« Je savais qu’elle s’étouffait et je savais que je devais aller chercher un autre enseignant », se remémore le petit bonhomme.

École primaire Lakeview à Colonial HeightsCrédit photo : WTVR

Alors que l’éducatrice luttait pour respirer, Kolton, qui se trouvait à proximité, a eu le réflexe de la pencher en avant et lui a donné des tapes dans le dos. Grâce à ce geste, la victime a fini par recracher la nourriture.

Les écoliers sont salués en héros

Aujourd’hui, Madison Swift estime avoir eu la vie sauve grâce à l’intervention rapide de ses élèves.

« Ils m’ont sauvée la vie à 100 % », a-t-elle déclaré.

Les trois garçons ont reçu des prix provenant de la boîte à trésors de la classe à la fin de la semaine en reconnaissance de leur courage, soulignent nos confrères.

Les trois élèves de CPCrédit photo : WTVR

Ce n’est pas tout. L’établissement scolaire a publié un message sur les réseaux sociaux pour les remercier.

« Nous sommes très fiers de ces trois élèves de CP ! Ils ont réagi immédiatement lorsqu'ils ont remarqué que leur enseignante s’étouffait. Merci à nos héros de Lakeview ! », peut-on lire.

Dans la section commentaires, Madison Swift a une nouvelle fois salué le couraga de « ses petits sauveteurs », avec un emoji en forme de cœur rouge.

Source : People
Suivez nous sur Google News

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Monica Bellucci et Tim Burton
Tim Burton et Monica Bellucci annoncent leur séparation après trois ans d'amour
Un requin à pointe noire
“Un sang-froid incroyable” : une fille de 10 ans sauve son petit frère d'une attaque de requin
Sophie Rain
Les parents de la star N°1 d'OnlyFans, Sophie Rain, virés de leur emploi à cause de leur fille
Les passagers devant l'avion
VIDÉO : ils ratent leur vol et décident de... courir après leur avion sur la piste de décollage
Capture d'écran de l'oreiller ensanglanté
Un livreur sauve la vie d'une femme coincée depuis 30 heures grâce à... un code écrit avec du sang sur un oreiller