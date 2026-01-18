« Papa est mort » : un enfant de 11 ans abat son père car il lui a confisqué sa Nintendo Switch

Par |

Un enfant en train de jouer avec sa Nintendo Switch

Aux États-Unis, un enfant de onze a abattu son père après que celui-ci lui a confisqué sa console de jeux vidéo le jour de son anniversaire.

Un fait divers glaçant.

Mardi 13 janvier, un drame terrible est survenu au domicile d’une famille originaire du village de Duncannon, dans le comté de Perry en Pennsylvanie (États-Unis).

Un enfant de onze ans a tiré sur son père adoptif car ce dernier lui avait confisqué sa Nintendo Switch, rapporte People.

Maison où le drame s'est produitCredit photo : CBS 21 News/Youtube

Selon les documents judiciaires, consultés par le magazine américain, le garçon responsable du tir a été inculpé d’homicide involontaire. Il a été placé en détention provisoire après s’être vu refuser une remise en liberté sous caution.

Toujours selon nos confrères, l’audience préliminaire du suspect a été fixé au 22 janvier prochain.

Comment une telle situation a pu se produire ?

« J’ai tué mon père »

Cette histoire sordide a eu lieu le jour de l’anniversaire du garçonnet. Ce soir-là, Douglas Dietz, 42 ans, a privé son fils de sa console de jeux vidéo et lui a demandé d’aller au lit. Mais le garçonnet ne l’entendait pas de cette oreille.

« Lorsque son père lui a dit qu’il devait aller se coucher, il s’est mis en colère », détaillent les documents judiciaires.

Un petit garçon en train de pleurer en haut d'un escalierCrédit Photo : iStock

Au cours de la nuit, Jillian Dietz, l’épouse de Douglas, a été tirée de son sommeil après avoir entendu une énorme détonation et senti une odeur de brûlé.

Inquiète, elle a alors essayé de réveiller son mari, sans succès. C’est dans ce contexte que cette dernière a remarqué que son compagnon perdait du sang. Peu après, leur fils est entré dans la chambre en criant : « Papa est mort.J’ai tué mon père. Je me déteste ».

Les autorités présentes sur les lieux auraient également affirmé l'avoir entendu dire à sa mère : « J'ai tué papa ».

Le garçon avoue son crime

Lors de son interrogatoire, l’auteur des faits a tout avoué aux enquêteurs. Il a confié avoir trouvé les clés d’un coffre-fort qu’il a ouvert pensant y trouver sa Switch, mais il a découvert un revolver à la place.

Le jeune américain a révélé « avoir sorti l’arme du coffre, l’avoir chargée et s’être dirigé vers le côté du lit de son père » sur qui il a ouvert le feu. Le pré-adolescent a reconnu avoir agi sur le coup de colère, sans penser aux conséquences de son geste.

Un policier américainCrédit Photo : iStock

Selon la chaîne de télévision locale KOMO News, le garçon présentait « une grosse contusion au-dessus de l'œil gauche et une petite lacération près du milieu de la lèvre inférieure » lorsqu’il a été interrogé par les policiers.

Source : People
Suivez nous sur Google News

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
De’Markus Page
Un médecin oublie une virgule et provoque la mort d'un enfant de deux ans
Link et Zelda
« The Legend of Zelda » : les premières images du film dévoilées par Nintendo
Marianne Bachmeier
Sa fille de 7 ans est violée et tuée, elle abat son assassin en plein procès et finit en prison
Capture d'écran Facebook
« C'est ignoble » : un chasseur abat un sanglier à bout portant sur le bord d'une route, devant les automobilistes terrifiés
Des policiers devant Cour d’appel où un juge a été abattu, à Tirana, ce lundi 6 octobre 2025
Albanie : en plein procès, il sort un pistolet et abat le juge de plusieurs balles parce qu'il « était en train de perdre »