Aux États-Unis, un enfant de onze a abattu son père après que celui-ci lui a confisqué sa console de jeux vidéo le jour de son anniversaire.

Un fait divers glaçant.

Mardi 13 janvier, un drame terrible est survenu au domicile d’une famille originaire du village de Duncannon, dans le comté de Perry en Pennsylvanie (États-Unis).

Un enfant de onze ans a tiré sur son père adoptif car ce dernier lui avait confisqué sa Nintendo Switch, rapporte People.

Selon les documents judiciaires, consultés par le magazine américain, le garçon responsable du tir a été inculpé d’homicide involontaire. Il a été placé en détention provisoire après s’être vu refuser une remise en liberté sous caution.

Toujours selon nos confrères, l’audience préliminaire du suspect a été fixé au 22 janvier prochain.

Comment une telle situation a pu se produire ?

« J’ai tué mon père »

Cette histoire sordide a eu lieu le jour de l’anniversaire du garçonnet. Ce soir-là, Douglas Dietz, 42 ans, a privé son fils de sa console de jeux vidéo et lui a demandé d’aller au lit. Mais le garçonnet ne l’entendait pas de cette oreille.

« Lorsque son père lui a dit qu’il devait aller se coucher, il s’est mis en colère », détaillent les documents judiciaires.

Au cours de la nuit, Jillian Dietz, l’épouse de Douglas, a été tirée de son sommeil après avoir entendu une énorme détonation et senti une odeur de brûlé.

Inquiète, elle a alors essayé de réveiller son mari, sans succès. C’est dans ce contexte que cette dernière a remarqué que son compagnon perdait du sang. Peu après, leur fils est entré dans la chambre en criant : « Papa est mort.J’ai tué mon père. Je me déteste ».

Les autorités présentes sur les lieux auraient également affirmé l'avoir entendu dire à sa mère : « J'ai tué papa ».

Le garçon avoue son crime

Lors de son interrogatoire, l’auteur des faits a tout avoué aux enquêteurs. Il a confié avoir trouvé les clés d’un coffre-fort qu’il a ouvert pensant y trouver sa Switch, mais il a découvert un revolver à la place.

Le jeune américain a révélé « avoir sorti l’arme du coffre, l’avoir chargée et s’être dirigé vers le côté du lit de son père » sur qui il a ouvert le feu. Le pré-adolescent a reconnu avoir agi sur le coup de colère, sans penser aux conséquences de son geste.

Selon la chaîne de télévision locale KOMO News, le garçon présentait « une grosse contusion au-dessus de l'œil gauche et une petite lacération près du milieu de la lèvre inférieure » lorsqu’il a été interrogé par les policiers.