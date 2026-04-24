Un adolescent piétine la tête d'une jeune fille parce qu'elle a refusé de lui donner son numéro

Une vidéo choquante montre un adolescent piétiner la tête d’une jeune fille à New York après qu’elle a refusé de lui donner son numéro de téléphone.

Des images glaçantes, qui illustrent une banalisation inquiétante de la violence envers les femmes.

Le lundi 20 avril, une scène d’une rare brutalité s’est déroulée vers 15 h 30 à la sortie des cours dans le quartier d’East Harlem, à New York.

Une jeune fille a été prise pour cible par un adolescent après avoir refusé de lui donner son numéro de téléphone. L’attaque a été filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux, rapporte le New York Post.

La vidéo est disponible ici, mais nous vous mettons en garde contre sa violence qui pourrait choquer.

Elle refuse de donner son numéro et est violemment agressée

Les images montrent un jeune homme de 14 ans s’en prenant à une mineure de 15 ans à l’angle d’une rue.

« Je vais te mettre K.-O. tout de suite », lance le harceleur en bloquant le passage de l’adolescente sur le trottoir, tandis que l’un de ses amis l’encourage en criant : « Vas-y ! ».

On entend l’individu ordonner à la victime de ne pas bouger, en pointant le sol à ses pieds. Elle tente de le contourner, mais il la repousse en tendant le bras. « Dégage de là, espèce de lâche », lui lance-t-elle en se retournant et en s’éloignant.

Crédit Photo : Instagram / @coronavirusn

Le voyou, qui porte un masque de protection, l’attrape par derrière, la soulève et la projette violemment au sol. Alors qu’elle est allongée sur le bitume, sans défense, il lui piétine la tête avant de s’éloigner.

L’agresseur inculpé

Peu après l’attaque, les secours ont été alertés et sont intervenus sur place, selon le journal américain.

La suite après cette vidéo

La jeune fille, victime d’une commotion cérébrale, a été transportée dans un état stable à l’hôpital de Harlem, selon les autorités et plusieurs sources.

De son côté, l’auteur des coups a été arrêté et inculpé pour agression. Il a comparu devant le tribunal pour enfants ce jeudi 23 avril.

Crédit Photo : Instagram / @coronavirusn

La vidéo a choqué de nombreux internautes, qui dénoncent dans les commentaires le comportement de la personne qui filme sans intervenir.

Une personne a écrit :

« La personne qui filme est vraiment pathétique aussi ! ».

Une autre a indiqué :

« Le caméraman est aussi coupable ».

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