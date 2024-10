L'Horoscope de la semaine du 7 octobre : découvrez le signe le plus chanceux du Zodiaque

Découvrez votre HOROSCOPE de la Semaine à l’aide du TAROTSCOPE ! Mêlant l’art de l’Astrologie à celui du Tarot, ce tirage spécial - Signe par Signe -vous révèlera tout de vos énergies …

À quoi vous attendre et comment vous y préparer au mieux !

Bélier

Cette semaine, vos rapports se fluidifient ami(e)s Bélier… Vous qui habituellement foncez, vous apprenez la patience et mettez enfin de l’eau dans votre vin... On vous en félicite ! Misez sur votre sens pratique et sur le lâcher-prise car il se pourrait que vous soyez bien connecté(e) à vos émotions cette semaine. La clé est l’équilibre entre repos et action. Continuez de réussir à vous tempérer et vous atteindrez le succès !

Taureau

Cette semaine, il se peut que vous ayez énormément de travail ou de responsabilités, ami(e)s Taureau… Pour autant, baisser les bras ? Avec vous, jamais ! Vous vous (re)prenez en main et êtes d’une productivité inégalée ! Apprentissage, charisme, combativité, vous misez tout sur vos projets avec beaucoup d’entrain… Vous voulez la justesse et que justice soit faite ! On vous reconnaît bien là, amis forcenés qui ne lâchent rien ! N’oubliez pas de vous apporter également un peu de soin, vous le valez bien ;)

Gémeau

Quelle créativité cette semaine ami(e)s Gémeau ! Vous êtes bouillant(e), vous êtes souverain(e), vous voulez convaincre et diriger, voire vous imposer… Que votre volonté soit faite mais n’allez pas trop vite… Souvenez-vous de la Fontaine : « Rien ne sert de courir… il faut partir à point. » On vous invite à vous tempérer et à utiliser à bon escient vos super-pouvoirs et votre détermination pour bientôt accoucher de votre projet. Encore un peu de patience ...Ne dit-on pas que tout vient à point à qui sait attendre ?

Cancer

Ça bouge pour vous ami(e)s Cancer, et dans le bon sens ! Attendez-vous à de vrais coups de chance cette semaine ! Vous aurez l’opportunité d’avancer dans tous vos projets et la concrétisation d’une union pourrait arriver… Vous avez le cœur et l’intelligence ; la lucidité… Ne gâchez pas votre bonheur avec trop de questions existentielles ou de dualités internes, on vous connaît ami(e)s Cancer ! Ne doutez pas, vous êtes en chemin et sur le bon !

Lion

Vous semblez un peu perdu(e) cette semaine ami(e)s Lion… Dans un entre-deux, oscillant entre fougue et lassitude… Grand entrain, aplomb et besoin de repos. Et pourquoi pas les trois? Ne tranchez pas et tempérez-vous, tout va rentrer dans l’ordre… C’est normal de ne pas avoir toutes les réponses même si vous êtes brillant(e) ;) Vous y verrez bientôt plus clair ! En attendant, une rencontre (amicale ou amoureuse) pourrait vous aider à apprendre ou comprendre certaines choses. Profitez-en même si c’est vous le king, on le sait, ravalez votre fierté ;)

Vierge

Cette semaine, vous avez besoin de repos ami(e)s Vierge… Des idées noires pourraient (re)apparaître avec une certaine angoisse ou culpabilité… Cessez de vous flageller ! Ce qui a été fait est fait… Bientôt vous retrouverez la raison plutôt que l’illusion ; en attendant, essayez d’écouter votre cœur sans vous leurrer. Vous êtes plein(e) de trésors et vous vous dirigerez bientôt vers une fiabilité toute retrouvée. Parfonnez-vous, méditez et apportez-vous soin et réconfort, une nouvelle page arrive bientôt !

Balance

Quelle victoire ami(e)s Balance, cette semaine sera celle de tous vos succès ! Malgré une multitude d’activités, vous jonglez parfaitement entre vos diverses préoccupations et prenez même le temps d’apprendre et de guider les autres… C’est un nouveau départ qui s’offre à vous, vous apprenez à dire votre vérité en vous tempérant mais toujours avec aplomb… Il se pourrait que vous mettiez également fin à un fardeau de longue date. Vous êtes parfaitement à votre place, profitez-en !

Scorpion

Cette semaine, jouez la sécurité ami(e)s Scorpion ! Vous hésitez entre ouvrir votre cœur ou vous préserver… Vous ressassez peut-être des trahisons ou avez des regrets… Des peurs peuvent se réveiller. Prenez du temps pour vous, pour prendre soin, pour vous occuper de votre guérison… Vous avez désoemais besoin de protection, de silence et de méditation. Ancrez-vous et n’agissez pas sur des coups de tête… Vous retrouverez bientôt une paix intérieure, en attendant n’hésitez pas à vous préserver.

Sagittaire

Cette semaine, vous ne voulez qu’une seule chose, ami(e)s Sagittaire : la paix ! Vous avez un besoin irrépressible de solitude et d’introspection, vous qui avez tant besoin de briller auprès des autres avant d’y retourner ! Profitez de votre monde intérieur, vous n’en reviendrez que plus charmant(e) et convaincant(e) à votre habitude !

Capricorne

Cette semaine, vous en avez assez de vous sacrifier ami(e)s Capricorne ! La sensation de ne pas être à sa place gagne du terrain et vous souhaitez y remédier ! Vous prenez le "capricorne par les cornes" et changez de point de vue, vous retrouvez petit à petit votre bonne energie. Pour retrouver fougue et justesse, votre sens pratique et l’apprentissage seront d’une grande aide. Quelqu’un pourrait également vous apporter des clés de compréhension... N’ayez crainte, vous allez retrouver l’envie d’avoir envie et larguer les faux-semblants… Vous en ressortirez plus déterminé(e) que jamais.

Verseau

Cette semaine, vous avez peut-être envie de vous mettre au vert ami(e)s Verseau ! Un besoin d’ancrage et de sécurité se manifeste car il se peut que vous soyez éreinté par une ou plusieurs situations vécues dernièrement… Vous avez eu des décisions pas faciles à prendre et une fin de cycle arrive bientôt. C’est la dernière ligne droite avant la fin des problèmes et elle peut faire remonter son lot d’angoisses… Soyez confiants, bientôt ce sera la fin de ce fardeau… La sagesse et le renouveau ne devraient plus tarder. En attendant, misez tout sur la respiration et l’ancrage.

Poisson

Cette semaine pourrait être très initiatique ami(e)s Poisson, si vous décidez d’accepter la mission ! Quelque chose se transforme en vous… Un choix semble nécessaire… Vous avez toutes les cartes en main pour avancer, vous stabiliser - Prenez soin de votre situation financière, peut-être délicate jusqu’alors ! Ou vous risqueriez de le regretter ! Des changements salvateurs arrivent mais passent par des décisions et par votre volonté. De très belles opportunités arrivent à vous si vous décidez de vous écouter vraiment, vous et vous seul(e) ! On a foi en vous ami(e)s Poisson.