L'Horoscope du Lundi 30 Septembre : Ça clashe chez les

Découvrez votre HOROSCOPE du jour à l’aide du TAROTSCOPE.... Mêlant l’art de l’astrologie à celui du tarot, ce tirage spécial - signe par signe - vous révèlera tout de vos énergies au quotiden !

Bélier

Un besoin de solitude se fait sentir, en ce lundi, ami(e)s Bélier ! Vous avez à cœur de méditer seul(e)… Si cette solitude n’est pas choisie, profitez-en malgré tout pour y tirer de la sagesse plutôt que de vous réfugier dans des paradis artificiels… Bonnes retrouvailles avec et en vous-même !

Taureau

Aujourd’hui, vous êtes disposé(e) à mettre de l’eau dans votre vin, ami(e)s Taureau ! Vous fluidifiez les choses ! Vous qui savez si bien vous montrer entêté(e), pouvez - pour une fois - prendre juste mesure des choses… On vous félicite. Toute communication pourra être bénéfique. Les emplois à mi-temps ou de faire deux activités sera favorable !

Gémeaux

Ça pourrait piquer aujourd’hui, amigos Gémeaux ! À moins que vous soyez en pleine guérison, il se pourrait qu’en ce lundi, on vise où ça fait mal… Que vous receviez ou portiez le coup, écoutez votre cœur, lui seul a ses raisons et les clés de sa guérison… Courage (étymologiquement : le pouvoir du cœur !) On est avec vous !

Cancer

La journée parfaite pour écouter votre cœur, ami(e)s Cancer, car vous pourriez découvrir votre plus grand désir. Écoutez votre sixième sens, il saura vous guider vers l’essentiel à vos yeux… Vous êtes à un stade de votre vie où vous vivez ou allez vivre un bel accomplissement…

Lion

Cher(e)s Lion, aujourd’hui, vous signez ou êtes en bonne voie pour le faire ! Un contrat ou un accord (pro ou amoureux) aboutit - enfin ! C’était peut-être un secret, vous le gardiez pour vous jusqu’alors et désormais c’est en phase d’être signé ! Lisez bien les petites lignes et assurez-vous d’avoir les tenants et aboutissants, auquel cas cet accord devrait être une réussite et vous soulager d’un poids !

Vierge

Vous prenez une décision aujourd’hui, ami(e)s Vierge ! Qu’elle soit officieuse ou officielle, il en est fini de la contemplation, vous avez évalué, regardé de près, et désormais vient le temps de la décision ! Vous vous (re)saisissez de la situation et vous avez bien raison. Cette décision peut marquer un nouveau départ !

Balance

Aujourd’hui, c’est l’apprentissage (l’apprenti-sage) qui vous marquera, ami(e)s Balance… Ces enseignements devraient concerner l’art de saisir les opportunités au bon moment, la patience ou des compétences pratiques… Apprenez bien vos leçons et si vous entendez parler d’une opportunité, courrez-y avant qu’elle ne vous passe sous le nez !!! Belle journée !

Scorpion

Aujourd’hui, ami(e)s Scorpion, vous trouvez l’ouverture de cœur nécessaire à dissiper vos peurs… Vous affrontez les difficultés avec combativité et grande sagesse… Quelle prouesse ! Cette détermination à aller de l’avant devrait vous permettre de trouver d’excellentes idées aujourd’hui ! Continuez sur votre lancée, vous allez passer belle journée !

Sagittaire

Aujourd’hui, vous vous dirigez vers la fiabilité, ami(e)s Sagi ! Vous cessez d’écouter l’avis des uns et des autres… Pour vous écouter, vous ! Vous êtes maître de vos émotions et ne vous laissez pas dissiper par les ragots : vous regardez l’avenir avec sérénité et ambition, car vous savez que vous en avez assez fait pour pouvoir maintenant avancer !

Capricorne

Vous cherchez la baston aujourd’hui ou quoi ami(e)s Capri ?! Ce jour, il semblerait que vous soyez déterminé(e) à vous imposer… Surtout à la maison ! Vous avez sûrement vos raisons, mais d’autorité à autoritarisme, il n’y a qu’un pas ... Si vous le pouvez, mettez un peu de rondeur dans tout ça… Pourquoi pas réfléchir à un compromis ? Si la situation l'impose, en revanche, vous ne vous laisserez pas faire ! Les disputes seront votre lot aujourd'hui ... Ceci étant, elles sont parfois nécessaires. Soufflez, respirez… Demain est un autre jour !

Verseau

Vous passez à l’acte pour concrétiser un désir aujourd’hui, ami(e)s Verseau… Ça peut se concrétiser avec votre crush… Oui, mais lequel ? Car il se peut que plusieurs personnes peuplent votre cœur… Certains privilégient la légèreté, tandis que d’autres miseront sur la sécurité… Des secrets peuvent aussi être de mise aujourd’hui. Vivez votre passion - Eet n’oubliez pas la raison… ? Vaste question, qui ne regardera que vous et l'être aimé(e) ou désir(é)e ...

Poisson

Aujourd’hui, suivez le guide, ami(e)s Poisson ! À moins que ce ne soit vous qui guidiez… Vers de belles libérations aujourd’hui ! Ce qui est sûr, c’est qu’on vous fait confiance et que vous serez accompagné(e) pour vous libérer d’un fardeau… Faites confiance à vos semblables aujourd’hui, ils ne vous décevront pas ! Cette reconnaissance vous réchauffera le cœur… Profitez-en !

