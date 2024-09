Votre horoscope de la semaine du 16 septembre : les Lions à l'honneur, profusion d'amour pour les Béliers...

Découvrez votre HOROSCOPE de la Semaine à l’aide du TAROTSCOPE ! Mêlant l’art de l’Astrologie à celui du Tarot, ce tirage spécial - Signe par Signe -vous révèlera tout de vos énergies …

À quoi vous attendre et comment vous y préparer au mieux !

BÉLIER (21 mars-20 avril)

Ami(e)s Béliers, cette semaine, votre vie sentimentale et affective devrait être particulièrement à l’honneur! Qu’il s’agisse de retrouvailles ou d’une nouvelle rencontre, des échanges à cœur ouvert sont à prévoir… Vous retrouvez une certaine innocence, la légèreté ; les énergies circulent librement et cela se ressent dans vos rapports à autrui, qui se fluidifient. Il peut s’agir également d’une rencontre pro, association ou amitié où chacun(e) trouve parfaitement sa place. Pour certains un engagement est possible …D’autres repartiront sur de nouvelles bases beaucoup plus saines. Bref, l’équilibre en et hors soi !

Green Flag: L’égalité dans vos rapports à l’autre. Une jolie rencontre ou des retrouvailles.

Red Flag: La nostalgie ou la mélancolie peuvent (re)surgir …

@tarotciglia

TAUREAU (21 avril-20 mai)

Un risque de dispersion cette semaine ami(e)s Taureaux … Il y’a peut-être des sujets sur lesquels vous avez du mal à ouvrir les yeux, sur lesquels vous êtes convaincus d’avoir raison avec votre charmant entêtement … Les croyances sont positives tant qu’elles ne deviennent pas limitantes … Une semaine qui peut être certes challengeante mais qui peut aussi se révéler salvatrice car vous avez les cartes en mains pour sortir de cette lutte interne et vous défaire vos propres chaînes ….

Green Flag: L’occasion de se re-centrer et de se libérer …

Red Flag: Ne sous estimez pas les croyances limitantes, elles peuvent se révéler vraiment bloquantes…

@tarotciglia

GEMEAUX (21 mai - 21 juin)

Ami(e)s Gémeaux, cette semaine vous risquez de jongler pour trouver votre équilibre et votre confort! Misez tout sur la quête d’harmonie et l’ancrage car la semaine pourrait être faite de montagnes russes … Vous ne saurez peut-être plus sur quel pied danser! Pour autant, tout devrait s’apaiser autour et en vous à partir du milieu ou de la fin de semaine d’autant que votre côté duel n’est un secret pour personne …Niveau finances, vous parvenez sans doute à joindre les deux bouts et vous devriez réussir à améliorer votre situation pécuniaire. On peut nous parler également de job à mi-temps, d’être matérialiste mais aussi bien connecté! D’ancrage et de savoir s’amuser! Les pieds sur terre, la tête au au ciel et tout devrait bien se passer !

Green Flag: Votre capacité à rebondir.

Red Flag: Attention aux montagnes russes émotionnelles …

@tarotciglia

CANCER (22 juin-23 juillet)

Cette semaine, tout s’accélère ami(e)s Cancer! Sens pratique, vie de famille, organisation, tout prend une autre dimension depuis que vous osez incarner votre souveraineté! Des opportunités pour améliorer son cadre et/ou confort de vie sont à saisir! Vous pouvez faire preuve d’un grand sens pratique. Vous maitrisez parfaitement votre environnement ou avez en tout cas l’occasion de le faire! Misez sur vos capacités organisationnelles et ne lésinez pas. Le contact avec l’élément terre (l’élémentaire) pourra également être de mise cette semaine! Si vous souhaitez investir, des opportunités devraient se manifester à vous.

Green Flag: De vraies opportunités à saisir !

Red Flag: La peur d’échouer, la nonchalance alors que vous avez toutes les cartes en mains ;)

@tarotciglia

LION (24 juillet-23 août)

Ami(es)Lions c’est une grande semaine pour vous! Vous sortez de l’ombre pour rayonner… Et on le sait, briller c’est ce que vous aimez! Entre ombres et lumières, vous sortez d’un repli qu’on vous connaissait moins pour vous diriger vers votre rayonnement! Une réelle expansion peut-être de mise cette semaine… Les partenariats, associations, qu’ils-elles soient de nature professionnelle ou sentimentale pourraient être de mise cette semaine … Une signature de contrat ou la mise en lumière d’une situation pourrait également être déterminante cette semaine!

Green Flag: Profitez de ces bonnes ondes, Allez vers la lumière!

Red Flag: Couronné(e) de succès, la jalousie pourrait pointer le bout de son nez … Aussi tous les secrets ne sont pas faits pour être partagés ;)

@tarotciglia

VIERGE (24 août-23 septembre) Chers ami(e)s Vierge, deux choses l’une cette semaine … Premièrement, on ne va pas se mentir, ça devrait secouer! Pour autant, c’est par le mouvement que se fait l’évolution … Un effondrement de vos croyances limitantes pourrait vous permettre d’être mieux connecté(e) à votre intériorité et a profondément évoluer … Cette remise en question profonde pourrait aussi concerner une personne … Une révelation pour le moins déplaisante … Comme si d’un coup vous ouvriez les yeux sur une situation qui était en fait une manipulation … Cette révélation inattendue peut concerner quelqu’un de proche, un guide ou un accompagnant… Dans un sens plus positif, vous pouvez aussi accompagner ou être accompagnée vers l’illumination.

Green Flag: La révélation, l’illumination. La guidance

Red Flag: La manipulation …

BALANCE (24 septembre-23 octobre)

@tarotciglia

Ami(e)s balance, cette semaine vous pourriez être tiraillé(e) entre un grand besoin d’introspection ou de partir au combat … Mais est-ce que la bataille en vaut vraiment la peine? Celle-ci peut s’articuler autour du territoire et de ses limites … Le début de semaine pourrait être marqué par une exploration de soi-même, une prise de recul dans son intériorité, un besoin de solitude et d’isolement; tandis que la fin de semaine pourrait se révéler beaucoup plus agitée avec peut-être une dispute qui pointe le bout de son nez ou refait surface. Le conflit est parfois salvateur et permet de s’imposer sur une situation néanmoins ne foncez pas tête baissé(e), vous pourriez le regretter… Assurez vous de la justesse de la cause avant toute chose.

Green Flag: L’intuition, la quête de soi, l’intériorité.

Red Flag: La réflexion avant l’action … Bien souvent dans un conflit, tout le monde finit perdant.

SCORPION (24 octobre-22 novembre)

@tarotciglia

Encore un peu de dispersion cette semaine cher(e)s ami(e)s scorpion mais vous devriez bientôt cesser les chamailleries pour vous diriger vers la fiabilité! Certaines rivalités pourraient éclater dont vous pourrez vous sortir haut la main si vous vous concentrez sur votre propre désir … Tirez votre épingle du jeu et avancez! Soyez également bien à l’écoute, les cavaliers sont toujours des messagers … Si vous vous dispersez en début de semaine misez tout sur l’organisation, la routine: une tâche à la fois et tout devrait rentrer dans l’ordre, vous pourrez enfin avancer, libéré(e) des vielles querelles du passé.

Green Flag: Sortir des rivalités pour se concentrer sur son but avec fiabilité !

Red Flag: Ne perdez pas votre temps et votre énergie, prioritisezvous et vos projets !

SAGITTAIRE (du 18 décembre au 18 janvier)

@tarotciglia

Cette Semaine ami(e)s Sagittaire, les mots d’ordreseront maitriseet entreprise ! Et la maîtrise ça commence par soi: soyez et restez maître de vos désirs et tout ce que vous entreprendrez se concrétisera …. Il est possible que vous ayez une belle énergie, une grande fougue, votre feu intérieur qui bouillonne pour mettre en œuvre vos projets. La maitrise du feu intérieur et de sa volonté pour manifester sera primordiale. Sans maîtrise lapuissancen'est rien, sans sagesse laforcen'est rien …Certains se lanceront peut-être dans l’entreprenariat quand d’autres iront au bout de leur projet.

Green Flag: Une Energie de feu, de quoi concrétiser tous vos désirs !

Red Flag: Le feu ça brule … La nécessité de maitriser son feu intérieur, ni trop peu, ni trop … Tout un art.

CAPRICORNE (22 décembre - 20 janvier)

@tarotciglia

Amis Capricorne, vous pourriez faire de belles découvertes cette semaine! Ou trouver THE idée pour faire avancer et concrétiser votre projet! Que ce soit par l’apprenti-sage, que vous suiviez une formation, un stage ou découvriez l’idée de génie, une nouvelle opportunité ou devrait vous mettre en joie! Cette découverte peut passer par la transmission ou venir de ; d’un mentor, d’un supérieur, ou d’une figure familiale par exemple; ou venir de vous-même. Pour y arriverdiscipline et souveraineté seront exigés. Vous avez toutes les cartes en main.

Le Green Flag: la découverte de l’idée de génie

Le Red Flag: Être trop sûr de soi et passer à cote d’une opportunité sous prétexte que c’est nouveau!

VERSEAU ( 21 janvier -18 février )

@tarotciglia

Chers ami(e)s Verseaux, nous vous recommandons de prendre de la hauteur et du recul cette semaine …De bien préparer votre conquête avant d’y aller! Voyez à longs termes, soyez malin, soyez stratège! Il se pourrait bien que vous ayez besoin de prendre du recul sur une situation pour mieux avancer, pour préparer vos armes… Car il se peut que vous découvriez une supercherie … un(e) petit malin(e) vous l’a fait peut-être à l’envers … Alors ouvrez l’œil et le bon;) A moins que ce ne soit vous qui soyez sur le point de commettre une trahison... La question est: est-ce que la fin justifie les moyens? Seul vous - en votre âme et conscience - pouvez y répondre …

Green Flag: Être stratège, être malin

Red Flag: La supercherie, la tromperie

POISSON (du 19 février au 20 mars)

@tarotciglia

On me glisse dans l’oreillette que cette semaine vous voyez à long terme ami(e)s Poisson ! Plans à long termes, planication, vous plantez les graines de votre épanouissement! Il se peut que vous soyez en train de monter votre business plan ou que vous commenciez à aspirer à autres chose et commencer à vous en donner les moyens. Il peut s’agir d’une volonté, d’un changement de lieu de vie par exemple, à l’étranger pourquoi pas?Cette décision devrait vous mener à un grand épanouissement! Vous éprouvez peut-être une lassitude et une envie de changer d’horizon, ça s’organise.. Ou peut-être est-ce la concrétisation d’un projet depuis longtemps mené … La richesse, qu’elle soit financière ou intérieure se dévoile et l’harmonie revient après un éventuel passage à vide.

Green Flag: Les projets à long terme, l’abondance

Red Flag: Si planifier est bien, la spontanéité est aussi une qualité qui permet de ne pas s’enfermer …