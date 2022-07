Top 25 des meilleurs films de guerre

Les films de guerre sont à mi-chemin entre la fiction et la réalité. Voilà pourquoi ils sont si appréciés. Voilà un Top 100 des meilleurs films de guerre.

Film de guerre : un genre cinématographique particulier

Quels sont les meilleurs films de guerre ?

Regarder un film permet de ressentir des émotions fortes. Un film peut être drôle ou triste, il peut rendre heureux comme il peut rendre nostalgique. Regarder un film, c’est également vivre une certaine expérience, surtout lorsqu’il est question de film de guerre. Un film de guerre décrit, de différentes manières,l’une des inventions humaines les plus ravageuses. De nombreux réalisateurs se sont concentrés sur ce genre particulier, en faisant en sorte de décrire la guerre sous différents points de vue.

La réalisation d'un film de guerre n'est pas de tout repos. Il faut d'abord installer le contexte (la période et la guerre). Si le film est àvisée historique, il est nécessaire que tous les faits soient avérés et vérifiables. Un film avec des évènements historiques erronés (si ce n'est pas voulu) ne peut faire partie des meilleurs.

Il faut ensuite choisir une bonne trame, pour ne pas faire en sorte que l'histoire devienne monotone. Ce qui peut être assez difficile pour un film de guerre. Il faut savoir se placer du point de vie des personnages, afin de vivre le moment avec eux. Ajouter une pointe de comédie dans le drame, ou encore de l'amour au sein de la guerre, voilà quelques détails qui peuvent faire la différence.

Enfin, il est nécessaire de choisir les meilleurs acteurs pour le rôle. Les acteurs sont l'âme même du film. Si la réalisation est parfaite, mais que les acteurs ne sont pas au top, il est impossible de faire un bon film. Inversement, des acteurs jouant leur rôle à la perfection peuvent facilement rehausser les faiblesses d'un scénario et d'une réalisation.

Tout cela, les réalisateurs des films suivants l'ont compris. Voilà pourquoi les films de guerre mentionnés dans les prochains paragraphes figurent parmi les meilleurs films de l'histoire du cinéma.

Top 20 des meilleurs films de guerre français

Voici la liste des 20 films de guerre français les mieux notés.

La Grande Vadrouille

Réalisation : Gérard Oury

Genre : Seconde Guerre mondiale, comédie, drôle

En 1942, 3 pilotes, soldats de l'armée anglaise, sont parachutés à Paris, en pleine domination nazie. Ils se retrouvent aidés par un chef d'orchestre à mauvais caractère et un peintre en bâtiment au gros cœur. Cette histoire mouvementée se déroulant lors de la Seconde Guerre mondiale est l'un des plus grands films du cinéma français. Il réunit deux des meilleurs acteurs comiques de France : Louis de Funès et Bourvil.

Jeanne D’Arc

Réalisation : Luc Besson

Genre : Guerre de 100 ans, drame, historique

Un film qui retrace l’histoire de la « pucelle d’Orléans », répondant au prénom de Jeanne D’Arc. Cette dernière est entraînée par des voix qui l’aideront à délivrer la France, ce qui lui coûtera tout de même la vie.

Indigènes

Réalisation : Rachid Bouchareb

Genre : Guerre, drame, racisme

En 1943, la France recrute des soldats venant d’Afrique afin de se libérer de l’occupation nazie. Ce film raconte l’histoire de 4 jeunes soldats d’origine maghrébine, engagés par l’armée française lors de la Seconde Guerre mondiale.

Joyeux Noel

Réalisation : Christian Carion

Genre : Première Guerre mondiale, historique, communautés religieuses, drame

Les rebondissements de la vie d’un ténor de l’Opéra de Berlin, un lieutenant de l'armée, un prêtre anglican et son aide lors de la Première Guerre mondiale. Chacun est contraint de quitter sa famille à cause de la guerre et de ses retombées.

Nuit et Brouillard

Réalisation : Alain Resnais

Genre : Guerre, court-métrage, antisémitisme, drame, historique

Une immersion totale au cœur des camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale. Un film documentaire poignant, décrivant à la perfection l'horreur de ces camps de l'enfer où souffraient hommes et femmes.

Le Vieux Fusil

Réalisation : Robert Enrico

Genre : Guerre, drame, émotion

Un chirurgien de Montauban craint pour la sécurité de sa femme et sa fille à cause de l’invasion allemande, en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Ce film raconte son histoire.

Le Chant du Loup

Réalisation : Antonin Baudry

Genre : Guerre, thriller, suspense, action

Un film à suspense décrivant la guerre dans les fonds marins. Une autre approche de la guerre, dans un environnement autre que celui habituel.

Jeux Interdits

Réalisation : René Clément

Genre : Guerre, drame, enfance

Paulette perd ses parents dans un bombardement dans le centre de la France. Elle est recueillie par la famille Dollé et se lie d’amitié avec leur fils, jeune garçon de 11 ans, qui redonne vie à Paulette.

Balada Triste

Réalisation : Alex de la Iglesia

Genre : Guerre, comédie dramatique, sexualité, action

La guerre civile espagnole fut le théâtre de plusieurs atrocités perpétrées par les civils et les soldats de l'armée espagnole. Ce film tente de les décrire à travers l'histoire d'un clown qui n'a vraiment plus la tête à la comédie.

Un Taxi Pour Tobrouk

Réalisation : Denys de la Patellière

Genre : Guerre, drame, émotion, action

En pleine Afrique du Nord durant la Seconde Guerre mondiale, un commando de l'armée de France se retrouve sans officier. Ce film raconte l'histoire de ces soldats rescapés, voués à eux-mêmes dans un territoire hostile.

Paris brûle-t-il ?

Réalisation : René Clément

Genre : Guerre, historique, triste, drame

Une adaptation cinématographique du livre de Dominique Lapierre et Larry Collins.

Les Femmes de l’Ombre

Réalisation : Serge Boutleroff, Jean-Paul Salomé

Genre : Guerre, comédie dramatique, femmes, historique

Un film qui rend hommage à toutes les femmes résistantes de la Seconde Guerre mondiale que l'histoire a tendance à oublier.

L’ennemi Intime

Réalisation : Florent Emilio Siri

Genre : Guerre, drame, triste, action

L'histoire de Terrien, jeune lieutenant idéaliste placé à la tête d’une section de l’armée française.

U-571

Réalisation : Jonathan Mostow,

Genre : Guerre, triste, seconde guerre mondiale, historique, action

Les États-Unis entrent en guerre et un sous-marin est envoyé pour une mission des plus dangereuses.

La Chambre des Officiers

Réalisation : François Dupeyron

Genre : Guerre, amour, sexualité

Un jeune et séduisant lieutenant de l'armée est défiguré par un éclat d’obus et se retrouve dans la chambre des officiers, un lieu réservé à ce genre de blessures. Un film poignant mêlant drame et amour.

Capitaine Conan

Réalisation : Bertrand Tavernier

Genre : Guerre, triste, adaptation, historique, drame, action

En 1918, l’armistice de la Première Guerre mondiale est signé en France. Toutefois, l’armée d’Orient n’est pas démobilisée. Elle reste en état de guerre.

Suite Française

Réalisation : Saul Dibb

Genre : Guerre, amour, drame

L’histoire de la vie amoureuse interdite entre une jeune femme originaire de France et un lieutenant de l'armée allemande nazie.

Ni Le Ciel Ni La Terre

Réalisation : Clément Cogitore

Genre : guerre, fantastique, surnaturel, action

En Afghanistan, un groupe de soldats de l'armée française est affecté à une mission de routine. Le tout se corse lorsque les soldats disparaissent mystérieusement un à un.

Le Mur de l’Atlantique

Réalisation : Marcel Camus

Genre : Guerre, comédie, débarquement

Un restaurateur devient résistant à son insu, lorsqu’un pilote de la R.A.F. se réfugie dans sa demeure.

Sympathie pour le Diable

Réalisation : Guillaume de Fontenay

Genre : Guerre, drame, adaptation

L’histoire se déroule en novembre 92, sept mois après le début du siège de Sarajevo, lors de la guerre de Bosnie.

Top 5 des meilleurs films de guerre américains

Une production américaine bénéficie toujours d'une réalisation d'exception. Les acteurs choisis figurent parmi les meilleurs du box-office, ce qui fait des films de guerre américains, des monuments du cinéma.

Une liste de 40 films de guerre figurant parmi les meilleurs.

Full Metal Jacket

Réalisation : Stanley Kubrick

Genre : Guerre, drame, film d’auteur, guerre du Vietnam, violent

Un groupe de jeunes soldats américains sont contraints de suivre un entraînement d’une forte intensité, en vue de survivre à la guerre de Vietnam. Ils se retrouvent alors dans l’enfer de la guerre. Ils devront faire face à un bain de sang lors de la bataille de Tet a Hue.

Apocalypse Now

Réalisation : Francis Ford Coppola

Genre : Guerre, guerre du Vietnam, triste, adaptation

Victime d’un traumatisme lié à la guerre du Vietnam, un capitaine américain n’arrive plus à sortir dans sa chambre à Saigon. Toutefois, il est convoqué par l’État-major américain pour une mission des plus périlleuses : supprimer un colonel ennemi, au-delà de la frontière du Cambodge.

Il faut sauver le soldat Ryan

Réalisation : Steven Spielberg

Genre : Guerre, comédie dramatique, seconde guerre mondiale, blockbuster

Ryan, un jeune soldat, se retrouve être le dernier en vie parmi ses 4 confrères. Une escouade est envoyée pour la mission sauvetage du soldat Ryan.

Dunkerque

Réalisation : Christopher Nolan

Genre : Guerre, histoire, armée, seconde guerre mondiale, blockbuster

Ce film est peu commun. Par-delà sa réalisation, Christopher Nolan tente de décrire la guerre sans pour autant montrer d’effusion de sang. Un film d’une grande sobriété, salué toutefois par les critiques du monde entier.

American Sniper

Réalisation : Clint Eastwood

Genre : Guerre, drame, émotion, histoire

Lors du conflit irakien, en Afghanistan, un sniper d’exception détient l’un des records d’exécution les plus impressionnants : 250 personnes abattues. Ce film retrace son aventure, son histoire, ainsi que son retour, non sans difficulté, chez lui, au Texas.