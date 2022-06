Top 25 des meilleurs films fantastiques les plus populaires

Vous êtes fan absolu de films fantastiques? Voici 25 des meilleurs films du registre fantastique et science-fiction.

Les 25 meilleurs films fantastiques de l’histoire du cinéma

Découvrez notre liste de 25 films fantastiques ayant connu le plus de succès auprès du public. Vous pouvez notamment savourer ces films sur Netflix.

À voir aussi

1/ Film fantastique : Wonder Woman 2

Extrait du film fantastique Wonder Woman. Crédit : distributeur de films AlloCiné

La super-héroïne Wonder Woman a été imaginée par Charles Moulton en 1941. Elle a intégré l’univers DC Comics, puis a partagé l’écran aux côtés de Superman et Batman dans une série culte. La première adaptation en film date de 2017. Wonder Woman 2, sorti en 2020 a immédiatement conquis le public et raflé les critiques positives. Avec une Gal Gadot sublime, il s'agit de l’un des meilleurs films fantastiques de tous les temps.

2/ Film fantastique : Sixième Sens

Les deux personnages du film Sixième Sens sorti en 2000. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Ce film du genre fantastique de M. Night Shyamalan est sorti en 2000. Il met en scène Bruce Willis, Glenn Fitzgerald et Haley Joel Osment. Il raconte la vie de Cole, un petit garçon de 8 ans doté d’une capacité surnaturelle : il peut voir et entendre les personnes disparues. Le pédopsychiatre Dr Malcolm Crowe décide de suivre de près le cas du petit garçon.

3/ Film fantastique : L'Étrange Histoire de Benjamin Button

Extrait du film L'Étrange histoire de Benjamin Button. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Le personnage atypique de Benjamen Button est brillamment interprété par l’acteur Brad Pitt. Ce film fantastique sorti en 2008 conte la vie de Benjamin Button qui vient au monde avec l'aspect d'un vieillard de 80 ans et passe le restant de ses jours à rajeunir jusqu’à devenir un nouveau-né. Ce film s'est vu récompensé par plusieurs Oscars, dont celui du meilleur acteur.

4/ Film fantastique : Donnie Darko

Extrait du film Donnie Darko, Donnie au cinéma. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Sorti en 2002, cefilm fantastique et science-fiction suit le parcours de Donnie, un adolescent perturbé qui possède une imagination débordante au point d’avoir un ami imaginaire à l’âge de 16 ans. Cette étrange créature que lui seul peut voir est capable de prédire l’avenir. Ensemble, les deux compagnons vont accomplir leur destinée.

5/ Film fantastique : La Belle et la bête

Scène extraite du film La Belle et la bête. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Cette première version de l’adaptation filmographique du célèbre conte fantastique de La Belle et la Bête a été conjointement réalisée par René Clément et Jean Cocteauen 1993. Succès immédiat pour ce film très élaboré à l’époque. Il mérite donc sa place dans ce classement des meilleurs films fantastiques.

6/ Film fantastique : Le Magicien d'Oz

Scène du film fantastique Le Magicien d'Oz. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Sorti en 2003, ce film fantastique et succès du cinéma raconte l’histoire de la jeune orpheline Dorothy qui mène une vie difficile chez son oncle et sa tante. Un jour, une tornade emporte leur maison et la transporte dans le pays magique d’Oz peuplé de créatures fantastiques. Elle devient l’héroïne qui délivrera le pays d’Oz du sort de la sorcière de l’Ouest avec l’aide de ses nouveaux amis et du magicien d’Oz.





7/ Film fantastique : Le Seigneur des anneaux : la communauté de l'anneau

Affiche du film Le Seigneur des anneaux. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Il s'agit d'une adaptation au cinéma du roman éponyme de J. R. R. Tolkien. Ce premier volet des séries « Le Seigneur des anneaux » a connu un grand succès autant auprès du public que de la critique et a remporté quatre Oscars en 2002 sur 5 nominations.

8/ Film fantastique : Dracula

Affiche de sortie du film Dracula au cinéma en 1993. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Ce grand classique du cinéma est sorti le 13 janvier 1993 et raconte les débuts du comte Dracula. Avec les acteurs Ilias Logothetis, Gary Oldman et Winona Ryder, ce film fantastique et horreur déjoue l’ambiance ténébreuse de manière poétique.

9/ Film fantastique : Harry Potter à l'école des sorciers

Ron, Harry et Hermione devant le château de Poudlard dans le film Harry Potter à l'école des sorciers. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Succès immédiat pour ce célèbre film fantastique de Chris Colombus où l’on découvre pour la première fois les trois compagnons Harry Potter, Hermione et Ron Wisley. Il a suscité la fascination du public. Une grande aventure magique débute pour nos jeunes sorciers qui entrent à l’école Poudlard. Cet opus figure parmi les meilleurs films fantastiques.

10/ Film fantastique : Maléfique

Angélina Jolie dans Maléfique, film fantastique. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Ce film fantastique et thriller conte la vie de la plus terrifiante des vilaines de Walt Disney. Le personnage de Maléfique est interprété par la somptueuse Angélina Jolie. Découvrez comment Maléfique qui fut une fée généreuse et rayonnante durant son enfance est devenue la Maitresse du mal.

11/ Film fantastique : Le Monde fantastique d'Oz

Extrait du film Le Monde fantastique d'Oz. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Ce film fantastique et d’aventure sorti en 2013 réunit des acteurs comme James Franco, Mila Kunis, etFranck Villar. Transporté dans le pays enchanté d'Oz par une tornade alors qu’il voyageait en montgolfière, le magicien Oscar Diggs découvre sa destinée : il doit combattre la terrible sorcière de l’Ouest pour sauver le pays.

12/ Film fantastique : La Ligne verte

Extrait du film fantastique La Ligne verte. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Ce film fantastique et dramatique est l’adaptation du thriller de Stephen King qui a ému le public il y a quelques années. Il figure régulièrement parmi les meilleurs films fantastiques à voir sans hésitation. Outre les personnages magistralement joués par Tom Hanks, Michael Clarke Duncan et David Morse, l'histoire est poignante.

13/ Film fantastique : Coco

Extrait du film animé fantastique Coco. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Ce film d’animation fantastique plonge dans un univers coloré et animé en musique qui séduira les enfants aussi bien que les adultes. Les réalisateurs Lee Unkrich et Adrian Molina ont tenu à rendre l’image du monde des disparus plus fun et plus déjantée. L’histoire est également mémorable.

14/ Film fantastique : Edward aux mains d'argent

Scène extraite du film fantastique Edward aux mains d'argent. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Cette comédie fantastique renferme une belle romance. Réalisée par Tim Burton et avec Johnny Depp en rôle principal, ce succès du cinéma raconte la vie d’Edward Scissorhands, un humain robotisé avec des ciseaux à la place des mains, créé par un inventeur savant.

15/ Film fantastique : Le Labyrinthe de Pan

Extrait du film Le Labyrinthe de Pan, avec Ofelia. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Sorti en 2006, « Le Labyrinthe de Pan » est un film fantastique et action. Il raconte l’histoire d’Ofelia, une jeune fille qui découvre un labyrinthe magique. Ce labyrinthe mène vers un univers empreint de fantasy, mais aussi de dangers. Ce film fut chaleureusement salué lors de sa présentation au Festival de Cannes.

16/ Film fantastique : Harry Potter et la Chambre des secrets

Ron, Harry et Hermion dans le film Harry Potter et la chambre des secrets. Crédit : distributeur de films AlloCiné

La suite de la saga Harry Potter a été très attendue après le grand succès du premier opus. La vie des jeunes sorciers à Poudlard se retrouve perturbée par de mystérieuses attaques qui rendent les victimes figées comme des statues. Harry, Ron et Hermione vont mener leur enquête pour élucider ce mystère.

17/ Film fantastique : Les pirates des Caraïbes : le secret du coffre maudit

Johnny Depp dans le film Les Pirates des Caraïbes. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Ce film d’aventure sorti en 2006 avec les acteurs Johnny Depp, Orlando Bloom et Keira Knightley est devenu l’un des meilleurs films fantastiques avec une excellente note. Dans ce nouvel épisode de la saga Pirates de Caraïbes, Jack Sparrow va trainer son équipage dans une aventure mouvementée afin de sauver son navire, et son âme.

18/ Film fantastique : Jumanji

Les quatre personnages principaux du film fantastique Jumanji. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Jumanji est un film d’aventure et d’action sortie en 1996. On y trouve les acteurs comme Robin Williams,Jonathan Hyde etKirsten Dunst. Deux amis, Alan Parrish et Sarah jouent à Jumanji lorsqu’Alan est aspiré dans le plateau du jeu. 26 ans plus tard, Judy et Peter jouent à Jumanji et sont à leur tour aspirés. Ils parviennent à libérer Allan, mais doivent finir la partie pour s’en sortir.

19/ Film fantastique : Avatar

Extrait du film fantastique Avatar. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Réalisé par James Cameron, « Avatar » est l’un des meilleurs films fantastiques de tous les temps. Une véritable prouesse technique dans le cinéma, ce long-métrage nous emmène sur la planète « Pandora » peuplée par les Na’vis. Grâce à une technique de substitution, un militaire se glisse dans la peau d’un Na’vi pour les infiltrer, mais tombe amoureux d’une des leurs. Fable écolo et engagée, « Avatar » a connu un succès phénoménal.

20/ Film fantastique : Star Trek Into Darkness

Extrait du film Star Trek Into Darkness et affiche du film. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Ce film fantastique et science-fiction suit l’aventure intergalactique de la Fédération contre les Klingons. Les défis du capitaine Kirk et de son équipe sont plus grands et les enjeux sont monumentaux. Les rebondissements et les affrontements en cascade raviront les fans de la saga Star Trek.

21/ Film fantastique : Excalibur

Scène du film fantastique sorti en 1981, Excalibur. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Ce film fantastique sorti en 1981 est un grand classique. Il raconte la vie et la quête du Graal par le roi Arthur, soutenu par Merlin l'enchanteur et les chevaliers de la Table ronde.

22/ Film fantastique : Morbius

Affiche du film Morbius sorti au cinéma en mars 2022. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Sorti en mars 2022, ce film d’action fantastique de Daniel Espinosa avecJared Leto raconte l’histoire du Dr Morbius, un homme atteint d’une maladie sanguine extrêmement rare. Il va alors tenter de trouver un remède en expérimentant sur lui-même. Le remède déclenche des effets surnaturels.

23/ Film fantastique : Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Extrait du film fantastique Doctor Strange de Studio Marvel. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Cet opus très attendu des aventures de Doctor Strange de Marvel Studio est sorti le 4 mai 2022. Avec Benedict Cumberbatch,Elizabeth Olsen et Rachel McAdams comme acteurs principaux, ce film vous plonge dans l’univers inconnu de Doctor Strange.

24/ Film fantastique : Les Animaux fantastiques

Norbert Dragonneau dans le film Les Animaux fantastiques Crédit : distributeur de films AlloCiné

Le film fantastique « Les Animaux fantastisques » a eu succès explosif lors de sa sortie en 2016. Ce long métrage oscarisé dépeint la vie de Norbert Dragonneau qui se lance dans une folle aventure et un périple parsemé de dangers pour répertorier les créatures fantastiques dans le monde.

25/ Film fantastique : Spider-Man : No Way Home

Affiche du film Spiderman No way home avec Tom Holland. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Les fans de super-héros ont beaucoup apprécié ce film action et fantastique sorti en 2021. Du réalisateur Jon Watts, on y retrouve les tourtereaux Tom Holland et Zendaya. Dans cet opus, Spider-Man est démasqué et n’arrive plus à séparer sa vie normale de sa vie de super-héros. Quand il demande de l'aide à Doctor Strange, les choses commencent à mal tourner. À voir sur Netflix.