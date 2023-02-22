Direction les Antilles avec cette recette gourmande d'acras de morue, c'est addictif !

Les acras de morue sont vraiment délicieux ! Si vous aviez l'habitude de les acheter déjà tout prêts, découvrez comment les préparer chez vous facilement.
Appelés également accras ou akras, les acras de morue sont des petits beignets frits de morue assaisonnés aux herbes et au piment (à ajuster selon votre tolérance). Et si vous pensiez que c'était difficile à réaliser, voici une recette qui vous donnera envie d'en manger tous les jours ! On les picore à l'apéritif ou alors on les sert en entrée avec une salade. Vous pouvez également tester cette version au crabe très gourmande, vos papilles vont adorer. Pour les amoureux de ce poisson à la réputation très salée, craquez pour la brandade de morue, un plat plein de saveurs.
Ingrédients
- 250 g de morue salée
- 1 bouquet garni
- 150 g de farine
- poivre
- 1 pincée de Piment en poudre
- 1/2 c. à café de levure chimique
- 2 oeufs
- 100 ml de lait tiède
- 4 cive (ciboule)
- 2 branches de persil
- 1 oignon
- Huile de friture
Préparation
1
Plonger la morue dans une grande quantité d'eau froide pour la dessaler. Changer régulièrement l'eau pendant au moins 4 heures (l'idéal étant de faire dessaler pendant 36 heures en changeant l'eau toutes les 12 heures).
2
Une fois la morue dessalée, la faire cuire dans un bouillon avec le bouquet garni pendant 20 minutes.
3
Bien écumer puis égoutter le poisson. Retirer les arêtes et émietter la chair avec une fourchette, réserver.
4
Mélanger la farine, le poivre, le piment et la levure. Creuser un puits et incorporer les oeufs un par un. Verser le lait et pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle soit homogène et souple.
5
Ciseler très finement la ciboule, le persil et l'oignon. Les ajouter dans la pâte et mélanger. Laisser reposer 1 heure sous un torchon pour qu'elle gonfle légèrement.
6
Ajouter les miettes de morue dans la pâte et mélanger.
7
Faire chauffer l'huile de friture dans une casserole. Avec une cuillère à café, former des petites boules de pâte et plonger dans l'huile. Retourner à mi-cuisson pour que les acras soient bien dorés.
8
Déposer sur du papier absorbant.
9
Servir à l'apéritif avec une sauce relevé ou en entrée avec une salade !
L'astuce du chef
Vous pouvez directement acheter de la morue dessalée pour éviter l'étape de trempage.