Une brandade de morue très facile à réaliser pour un repas plein de gourmandise et de saveurs !

Cette recette à base de morue est tout simplement trop gourmande ! On fond totalement pour ses parfums et son onctuosité, pas vous ?
Originaire de Nîmes, la brandade de morue est un plat très savoureux. Ce mets, composé de morue (qui n'est autre que du cabillaud séché et salé), fait le bonheur de nos papilles pour son côté régressif et gourmand et on ne s'en lasse pas ! Surtout avec cette recette très facile à reproduire à la maison pour un dîner vite fait bien fait. Vous pouvez également cuisiner la morue en acras ou en piquillos farcis. Pour l'apéro, ça fait toujours plaisir ! Si vous cherchez des idées de repas gourmand et léger, fondez pour le cabillaud à la vapeur au citron et aux épices.
Recette Brandade de morue
Ingrédients
- 500 ml de lait entier
- 500 ml de crème liquide
- 5 gousses d'ail
- 5 Feuilles de laurier
- 700 g de pomme de terre
- 700 g de morue dessalée
- 1 branche de thym frais
- 200 ml de huile d'olive
- gros sel
- Piment d'Espelette
- 50 g de chapelure
Préparation
1
Dans une casserole, porter à ébullition le lait et la crème avec du gros sel, deux gousses d'ail pelées et trois feuilles de laurier. Ajouter les pommes de terre lavées et épluchées et laisser cuire une vingtaine de minutes.
2
Pendant ce temps, déposer la morue dans un plat à gratin. Disposer la branche de thym, les feuilles de laurier et les gousses d'ail restantes en chemise. Arroser d'huile d'olive puis laisser confire 15 à 20 minutes au four à 180°C.
3
Une fois les pommes de terre cuites, retirer l'ail et les feuilles de laurier en gardant la crème de cuisson pour la suite. Réduire les pommes de terre en purée et réserver.
4
Égoutter la morue puis l'émietter en retirant les arêtes et la peau s'il en reste.
5
Mélanger les miettes de morue à la purée de pommes de terre à l'aide d'une fourchette. Verser un peu de crème de cuisson jusqu'à l'obtention d'une consistance crémeuse et onctueuse. Ajouter un peu de sel et de piment d'Espelette.
6
Débarrasser dans un plat allant au four et parsemer la chapelure sur la brandade. Enfourner en position gril pendant 10 minutes avant de servir.