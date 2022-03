Une brandade de morue très facile à réaliser pour un repas plein de gourmandise et de saveurs !

Cette recette à base de morue est tout simplement trop gourmande ! On fond totalement pour ses parfums et son onctuosité, pas vous ?

Originaire de Nîmes, la brandade de morue est un plat très savoureux. Ce mets, composé de morue (qui n'est autre que du cabillaud séché et salé), fait le bonheur de nos papilles pour son côté régressif et gourmand et on ne s'en lasse pas ! Surtout avec cette recette très facile à reproduire à la maison pour un dîner vite fait bien fait. Vous pouvez également cuisiner la morue en acras ou en piquillos farcis. Pour l'apéro, ça fait toujours plaisir ! Si vous cherchez des idées de repas gourmand et léger, fondez pour le cabillaud à la vapeur au citron et aux épices.