Craquez pour la baguette façon flammekueche pour un apéro réussi et express !

Tartine ou flammekueche ? Proposez une baguette originale à vos convives avec des lardons, de la crème et du fromage râpé. Ils vont adorer cette idée originale et prête en 20 minutes !
Vous organisez un apéro de dernière minute et vous cherchez des idées de recettes gourmandes à servir à vos invités ? Voici une baguette façon flammekueche très originale et super facile à préparer ! On reprend les ingrédients de la flammekueche traditionnelle et on les dépose sur une baguette. Un petit tour au four et voilà ! C'est super facile et rapide à refaire chez vous et on vous garantit qu'il n'en restera pas une miette. Vous pouvez aussi servir une quiche veggie aux poivrons et aux olives dans une baguette, une idée originale qui marquera les papilles de tout le monde.
Recette Baguette façon flammekueche
Ingrédients
- 1 baguette de pain
- 200 g de crème fraîche épaisse
- 200 g de lardons fumés
- sel, poivre
- fromage râpé
Préparation
1
Couper la baguette en deux puis l'ouvrir dans la largeur.
2
Étaler de la crème fraîche, saler et poivrer.
3
Faire revenir les lardons quelques minutes dans une poêle puis les ajouter sur les demi-baguettes.
4
Saupoudrer de fromage râpé et enfourner 15 à 20 minutes à 200°C.
5
Déguster à la sortie du four !
L'astuce du chef
N'hésitez pas à ajouter des oignons ou bien des champignons pour encore plus de plaisir à la dégustation.