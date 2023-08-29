Des bricks de courgettes à la feta et au curry à déguster de toute urgence !

Une recette facile et rapide à préparer que vous pourrez servir en entrée avec une salade ou pour un apéritif croustillant.
L'avantage des feuilles de bricks, c'est que l'on peut vraiment se faire plaisir avec tout un tas de garnitures possibles ! Aujourd'hui, on part sur une recette végétarienne aux courgettes épicées au curry et à la feta. Pour accompagner ces bricks croustillantes, réalisez une sauce au yaourt, ail et jus de citron. C'est un pur délice ! Qu'on les croque à l'apéritif ou bien en entrée, ces bricks de courgettes au curry et à la feta feront l'unanimité auprès de vos convives. En plus, c'est vraiment hyper simple et très rapide pour les refaire à la maison !
Recette Bricks de courgettes, feta et curry
Ingrédients
- 3 courgettes
- huile d'olive
- curry en poudre
- sel, poivre
- 200 g de feta
- Feuilles de bricks
- Pour la sauce :
- 1 yaourt à la grecque
- 1 gousse d'ail
- 1/2 jus de citron
Préparation
1
Laver les courgettes, retirer les extrémités et les couper en petits cubes. Les faire revenir dans une poêle avec un filet d'huile d'olive.
2
Quand elles sont presque cuites, assaisonner de curry, sel et poivre et laisser cuire quelques minutes de plus. Réserver.
3
Préparer la sauce : mélanger le yaourt avec la gousse d'ail hachée, un filet d'huile d'olive, le jus de citron. Saler, poivrer et bien mélanger. Conserver au frais.
4
Dans un bol, mélanger les cubes de courgettes au curry avec la feta émiettée.
5
Déposer la farce sur une feuille de brick et rouler une fois. Replier les côtés et rouler en forme de nem (ou cigare).
6
Cuire quelques minutes dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Les bricks doivent être bien dorés. Déguster avec la sauce au yaourt !