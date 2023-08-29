Des bricks de courgettes à la feta et au curry à déguster de toute urgence !

Par Célia Papaïx ·

Bricks de courgettes, feta et curry

Une recette facile et rapide à préparer que vous pourrez servir en entrée avec une salade ou pour un apéritif croustillant.

L'avantage des feuilles de bricks, c'est que l'on peut vraiment se faire plaisir avec tout un tas de garnitures possibles ! Aujourd'hui, on part sur une recette végétarienne aux courgettes épicées au curry et à la feta. Pour accompagner ces bricks croustillantes, réalisez une sauce au yaourt, ail et jus de citron. C'est un pur délice ! Qu'on les croque à l'apéritif ou bien en entrée, ces bricks de courgettes au curry et à la feta feront l'unanimité auprès de vos convives. En plus, c'est vraiment hyper simple et très rapide pour les refaire à la maison !

Recette Bricks de courgettes, feta et curry

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 courgettes
  • huile d'olive
  • curry en poudre
  • sel, poivre
  • 200 g de feta
  • Feuilles de bricks
  • Pour la sauce :
  • 1 yaourt à la grecque
  • 1 gousse d'ail
  • 1/2 jus de citron

Préparation

1
Laver les courgettes, retirer les extrémités et les couper en petits cubes. Les faire revenir dans une poêle avec un filet d'huile d'olive.
2
Quand elles sont presque cuites, assaisonner de curry, sel et poivre et laisser cuire quelques minutes de plus. Réserver.
3
Préparer la sauce : mélanger le yaourt avec la gousse d'ail hachée, un filet d'huile d'olive, le jus de citron. Saler, poivrer et bien mélanger. Conserver au frais.
4
Dans un bol, mélanger les cubes de courgettes au curry avec la feta émiettée.
5
Déposer la farce sur une feuille de brick et rouler une fois. Replier les côtés et rouler en forme de nem (ou cigare).
6
Cuire quelques minutes dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Les bricks doivent être bien dorés. Déguster avec la sauce au yaourt !
VégétarienApéritif dînatoireFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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