Vous résisterez pas à ces bricks aux pommes caramélisées, la gourmandise ultime pour le goûter !

Par Célia Papaïx ·

Bricks aux pommes et à la cannelle

Croustillez de plaisir pour ces bricks aux pommes et à la cannelle ! Une bouchée à la fois craquante et fondante qui ne laissera pas vos papilles indifférentes…

À l'heure du goûter, misez sur les bricks aux pommes et à la cannelle ! Parfaite pour changer des traditionnels chaussons aux pommes, cette recette croustillante et fondante est ultra-gourmande et facile à réaliser. Les pommes sont tendres et caramélisées et les feuilles de bricks sont craquantes pour vous offrir une dégustation irrésistible ! Si vous voulez surprendre les papilles de vos invités à l'heure du goûter, c'est la recette parfaite. Vous pouvez aussi servir des originales crêpes samoussas à la pâte à tartiner. Une version sucrée à croquer de toute urgence !

Recette Bricks aux pommes et à la cannelle

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 pommes
  • 20 g de beurre
  • 1 c. à café de cannelle en poudre
  • 1 sachet de sucre vanillé
  • 1 c. à soupe de miel
  • 4 Feuilles de bricks

Préparation

1
Peler et épépiner les pommes. Les couper en petits dés et les mettre dans une poêle avec le beurre, la cannelle, le sucre vanillé et le miel.
2
Laisser caraméliser pendant 8 à 10 minutes en mélangeant régulièrement.
3
Couper les feuilles de bricks en deux et rabattre la partie arrondie afin d'obtenir une longue bande. Déposer un peu de pommes sur une extrémités et replier en triangle.
4
Dans une poêle avec une noix de beurre, faire dorer les bricks pendant 5 à 10 minutes en les retournant à mi-cuisson.
5
Déguster aussitôt !
GouterFacileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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