Vous résisterez pas à ces bricks aux pommes caramélisées, la gourmandise ultime pour le goûter !

Croustillez de plaisir pour ces bricks aux pommes et à la cannelle ! Une bouchée à la fois craquante et fondante qui ne laissera pas vos papilles indifférentes…
À l'heure du goûter, misez sur les bricks aux pommes et à la cannelle ! Parfaite pour changer des traditionnels chaussons aux pommes, cette recette croustillante et fondante est ultra-gourmande et facile à réaliser. Les pommes sont tendres et caramélisées et les feuilles de bricks sont craquantes pour vous offrir une dégustation irrésistible ! Si vous voulez surprendre les papilles de vos invités à l'heure du goûter, c'est la recette parfaite. Vous pouvez aussi servir des originales crêpes samoussas à la pâte à tartiner. Une version sucrée à croquer de toute urgence !
Recette Bricks aux pommes et à la cannelle
Ingrédients
- 4 pommes
- 20 g de beurre
- 1 c. à café de cannelle en poudre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 c. à soupe de miel
- 4 Feuilles de bricks
Préparation
1
Peler et épépiner les pommes. Les couper en petits dés et les mettre dans une poêle avec le beurre, la cannelle, le sucre vanillé et le miel.
2
Laisser caraméliser pendant 8 à 10 minutes en mélangeant régulièrement.
3
Couper les feuilles de bricks en deux et rabattre la partie arrondie afin d'obtenir une longue bande. Déposer un peu de pommes sur une extrémités et replier en triangle.
4
Dans une poêle avec une noix de beurre, faire dorer les bricks pendant 5 à 10 minutes en les retournant à mi-cuisson.