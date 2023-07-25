Proposez des brochettes de feta et courgettes grillées à vos invités, c'est super facile et rapide à préparer !

Par Célia Papaïx ·

Brochette de feta et courgettes grillées

Pour picorer à l'apéro ou à servir en entrée pour une assiette originale et gourmande, voici des brochettes à la feta et aux courgettes grillées ! Un délice facile et rapide à faire chez vous.

Après la fraîcheur des rouleaux de courgettes au fromage frais, on vous propose une nouvelle recette avec des courgettes et de la feta cette fois-ci ! On réalise des brochettes en enroulant des cubes de feta dans des lamelles de courgettes marinées puis on fait griller le tout quelques minutes à la poêle ou à la plancha. C'est super facile et original ! Vos papilles vont adorer cette préparation végétarienne estivale. Et vous n'aurez même pas besoin de passer des heures en cuisine pour préparer cette recette de brochettes !

Recette Brochette de feta et courgettes grillées

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 courgettes
  • huile d'olive
  • épices au choix (paprika, curry, curcuma, piment...)
  • herbes aromatiques au choix (origan, herbes de Provence, thym...)
  • sel, poivre
  • 150 g de feta
  • quelques tomates cerises (facultatif)

Préparation

1
Laver les courgettes et découper les extrémités. À l'aide d'une mandoline ou d'un économe, tailler des lamelles dans la longueur.
2
Les déposer dans un saladier et verser de l'huile d'olive. Ajouter les épices et les herbes de votre choix, saler, poivrer et bien mélanger. Laisser mariner 30 minutes environ.
3
Découper la feta en cubes et verser 3 à 4 C A S d'huile d'olive et assaisonner des mêmes épices et herbes que les courgettes. Mélanger délicatement et laisser mariner 30 minutes également.
4
Enrouler un cube de feta dans une lamelle de courgette et piquer sur des pics à brochette. Alterner avec des tomates cerises (facultatif).
5
Faire revenir dans une poêle ou sur une plancha quelques minutes de chaque côté pour griller légèrement les courgettes.
6
Servir aussitôt !
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- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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