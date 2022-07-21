Partez en voyage gourmand avec les brochettes de crevettes marinées au lait de coco !

Par Célia Papaïx ·

Brochettes de crevettes marinées au lait de coco

Les saveurs asiatiques de cette marinade vont transporter vos papilles et ces brochettes vont devenir votre recette préférée de l'été, c'est évident !

Un peu de lait de coco, de la coriandre, du citron et une pointe de piment. Voilà, le tour est joué ! Plus besoin de se prendre la tête pour préparer une délicieuse marinade pour vos brochettes de crevettes, cette recette est facile à réaliser et très gourmande. Si vous préférez les notes sucrées salées, osez les brochettes de crevettes au citron, sirop d'érable et à l'ail ou encore les brochettes de canard aux pêches ! Alors sortez le barbecue ou la plancha, aujourd'hui vous allez vous régaler !

Recette Brochettes de crevettes marinées au lait de coco

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 kg de crevettes
  • 20 Feuilles de coriandre
  • 2 gousses d'ail
  • 1 pincée de Piment en poudre
  • 1 citron vert
  • 200 ml de lait de coco
  • sel, poivre

Préparation

1
Décortiquer les crevettes mais garder la queue.
2
Laver la coriandre et l'émincer très finement. Débarrasser dans un grand récipient. Ajouter la gousse d'ail pelée, dégermée et hachée.
3
Saupoudrer de piment. Prélever le zeste du citron et le jus et tout mettre dans le même récipient. Verser enfin le lait de coco et bien mélanger. Saler et poivrer.
4
Laisser les crevettes mariner pendant au moins une heure.
5
Piquer les crevettes sur les brochettes et faire griller au barbecue, à la plancha ou à la poêle pendant environ 5 minutes. Servir chaud ou froid !
PoissonBarbecue
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Brochettes de crevettes marinées
Brochettes de crevettes marinées
Brochettes de crevettes marinées dans une sauce sucrée
Brochettes de crevettes marinées dans une sauce sucrée
Risotto aux crevettes et au lait de coco
Risotto aux crevettes et au lait de coco
Crevettes au lait de coco et aux épices
Crevettes au lait de coco et aux épices
Curry de courgettes crevettes lait de coco
Curry de courgettes crevettes lait de coco
Brochettes façon «saté» à l'échine de porc français, à l'ananas et au lait de coco !
Brochettes façon «saté» à l'échine de porc français, à l'ananas et au lait de coco !
Brochettes de dinde à l'ananas marinées
Brochettes de dinde à l'ananas marinées
Crevettes au lait de coco et curry
Crevettes au lait de coco et curry
Crevettes lait de coco et citron vert
Crevettes lait de coco et citron vert
Mijoté de crevettes aux épices et lait de coco
Mijoté de crevettes aux épices et lait de coco