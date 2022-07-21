Partez en voyage gourmand avec les brochettes de crevettes marinées au lait de coco !

Les saveurs asiatiques de cette marinade vont transporter vos papilles et ces brochettes vont devenir votre recette préférée de l'été, c'est évident !
Un peu de lait de coco, de la coriandre, du citron et une pointe de piment. Voilà, le tour est joué ! Plus besoin de se prendre la tête pour préparer une délicieuse marinade pour vos brochettes de crevettes, cette recette est facile à réaliser et très gourmande. Si vous préférez les notes sucrées salées, osez les brochettes de crevettes au citron, sirop d'érable et à l'ail ou encore les brochettes de canard aux pêches ! Alors sortez le barbecue ou la plancha, aujourd'hui vous allez vous régaler !
Recette Brochettes de crevettes marinées au lait de coco
Ingrédients
- 1 kg de crevettes
- 20 Feuilles de coriandre
- 2 gousses d'ail
- 1 pincée de Piment en poudre
- 1 citron vert
- 200 ml de lait de coco
- sel, poivre
Préparation
1
Décortiquer les crevettes mais garder la queue.
2
Laver la coriandre et l'émincer très finement. Débarrasser dans un grand récipient. Ajouter la gousse d'ail pelée, dégermée et hachée.
3
Saupoudrer de piment. Prélever le zeste du citron et le jus et tout mettre dans le même récipient. Verser enfin le lait de coco et bien mélanger. Saler et poivrer.
4
Laisser les crevettes mariner pendant au moins une heure.
5
Piquer les crevettes sur les brochettes et faire griller au barbecue, à la plancha ou à la poêle pendant environ 5 minutes. Servir chaud ou froid !