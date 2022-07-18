Vous allez adorer ce gâteau moelleux au citron vert très simple et rapide à refaire chez vous

Par Célia Papaïx ·

Gâteau moelleux au citron vert

Entre douceur, fraîcheur et acidulé, ce dessert au citron vert va renverser vos papilles de gourmandise !

Si vous aviez adoré le cheesecake au citron vert, aucun doute que vous n'aimiez pas ce gâteau moelleux au citron vert ! Avec sa base hyper simple de gâteau au yaourt, le peps du citron vert apporte un côté acidulé et frais qui ne manquera pas de faire effet à vos papilles. À accompagner d'un verre de citronnade maison à la menthe, c'est toujours un vrai régal ! Pour ceux qui voudraient encore plus de gourmandise, on vous propose un cake moelleux au citron et à la noix de coco, absolument irrésistible à toute heure de la journée !

Recette Gâteau moelleux au citron vert

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 pot de yaourt nature
  • 3 pots de farine
  • 1 pot de sucre
  • 1 sachet de levure
  • 1 sachet de sucre vanillé
  • 3 oeufss
  • 1 pot d'huile neutre (tournesol par exemple)
  • 1 citron vert

Préparation

1
Mélanger le yaourt, la farine, le sucre, la levure, le sucre vanillé, les oeufs et l'huile jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène.
2
Prélever les zestes du citron vert et presser le jus. Incorporer le tout dans la pâte à gâteau.
3
Verser la pâte dans un moule beurré et fariné puis enfourner 20 à 25 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson à l'aide d'un couteau (la lame doit ressortir sèche).
4
Laisser le gâteau au citron vert refroidir sur une grille avant de déguster.
L'astuce du chef
Vous pouvez remplacer l'huile neutre par de l'huile d'olive pour encore plus de parfums dans votre gâteau !
GâteauFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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