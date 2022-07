Vous allez adorer ce gâteau moelleux au citron vert très simple et rapide à refaire chez vous

Entre douceur, fraîcheur et acidulé, ce dessert au citron vert va renverser vos papilles de gourmandise !

Si vous aviez adoré le cheesecake au citron vert, aucun doute que vous n'aimiez pas ce gâteau moelleux au citron vert ! Avec sa base hyper simple de gâteau au yaourt, le peps du citron vert apporte un côté acidulé et frais qui ne manquera pas de faire effet à vos papilles. À accompagner d'un verre de citronnade maison à la menthe, c'est toujours un vrai régal ! Pour ceux qui voudraient encore plus de gourmandise, on vous propose un cake moelleux au citron et à la noix de coco, absolument irrésistible à toute heure de la journée !