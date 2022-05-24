Sortez les barbecues, ces brochettes au magret de canard vont vous donner la pêche !

Les saveurs sucrées et salées de ces brochettes vont combler vos papilles tout cet été !
Magret de canard + pêches, c'est un mariage qui a des beaux jours devant lui ! Si vous n'avez jamais essayé cette combinaison ultra-gourmande, découvrez-la à travers des brochettes estivales qui ne manqueront pas de vous donner la pêche tout cet été. Dès l'apéro, servez des roulés au canard et aux figues à vos invités, ils vont adorer. Et pour varier les plaisirs du barbecue cette saison, osez les brochettes d'agneau façon kebab ou bien les brochettes au saumon et aux poireaux !
Recette Brochettes de canard aux pêches
Ingrédients
- 2 magrets de canard
- 50 ml de miel
- 2 c. à soupe de porto
- 2 c. à soupe de sauce soja
- 1 brin de romarin
- sel, poivre
- 3 pêche
Préparation
1
Enlever la majeure partie du gras des magrets de canard et les couper en gros cubes.
2
Mélanger le miel, le porto et la sauce soja. Saler, poivrer et verser cette marinade sur les morceaux de viande. Ajouter le romarin et laisser mariner au moins une heure au frais.
3
Laver les pêches puis les couper en quartiers. Dans un pic à brochette, piquer les morceaux de viande et de pêches en alternant (garder la marinade).
4
Faire cuire pendant 10 minutes au barbecue ou sur une plancha en retournant de temps en temps.
5
À côté, faire bouillir la marinade pendant 5 minutes pour qu'elle réduise et la servir avec les brochettes.