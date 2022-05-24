Sortez les barbecues, ces brochettes au magret de canard vont vous donner la pêche !

Par Célia Papaïx ·

Brochettes de canard aux pêches

Les saveurs sucrées et salées de ces brochettes vont combler vos papilles tout cet été !

Magret de canard + pêches, c'est un mariage qui a des beaux jours devant lui ! Si vous n'avez jamais essayé cette combinaison ultra-gourmande, découvrez-la à travers des brochettes estivales qui ne manqueront pas de vous donner la pêche tout cet été. Dès l'apéro, servez des roulés au canard et aux figues à vos invités, ils vont adorer. Et pour varier les plaisirs du barbecue cette saison, osez les brochettes d'agneau façon kebab ou bien les brochettes au saumon et aux poireaux !

Recette Brochettes de canard aux pêches

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 magrets de canard
  • 50 ml de miel
  • 2 c. à soupe de porto
  • 2 c. à soupe de sauce soja
  • 1 brin de romarin
  • sel, poivre
  • 3 pêche

Préparation

1
Enlever la majeure partie du gras des magrets de canard et les couper en gros cubes.
2
Mélanger le miel, le porto et la sauce soja. Saler, poivrer et verser cette marinade sur les morceaux de viande. Ajouter le romarin et laisser mariner au moins une heure au frais.
3
Laver les pêches puis les couper en quartiers. Dans un pic à brochette, piquer les morceaux de viande et de pêches en alternant (garder la marinade).
4
Faire cuire pendant 10 minutes au barbecue ou sur une plancha en retournant de temps en temps.
5
À côté, faire bouillir la marinade pendant 5 minutes pour qu'elle réduise et la servir avec les brochettes.
Barbecue
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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