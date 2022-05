Sortez les barbecues, ces brochettes au magret de canard vont vous donner la pêche !

Les saveurs sucrées et salées de ces brochettes vont combler vos papilles tout cet été !

Magret de canard + pêches, c'est un mariage qui a des beaux jours devant lui ! Si vous n'avez jamais essayé cette combinaison ultra-gourmande, découvrez-la à travers des brochettes estivales qui ne manqueront pas de vous donner la pêche tout cet été. Dès l'apéro, servez des roulés au canard et aux figues à vos invités, ils vont adorer. Et pour varier les plaisirs du barbecue cette saison, osez les brochettes d'agneau façon kebab ou bien les brochettes au saumon et aux poireaux !