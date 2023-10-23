Idée de repas express : des crevettes au lait de coco et curry, une explosion de saveurs gourmandes !

Si vous ne voulez pas vous prendre la tête pour le dîner (ni passer des heures derrière les fourneaux), voici une recette très simple à réaliser avec seulement quelques ingrédients. Il ne reste plus qu'à servir avec du riz par exemple !
Ce plat de crevettes au lait de coco et au curry est un concentré de gourmandise ! Très facile à refaire chez vous, cette recette se prépare en un rien de temps avec peu d'ingrédients. N'hésitez pas à adapter le curry selon vos goûts personnels. Vous pourrez accompagner les crevettes d'une portion de riz (ou bien avec des gnocchis comme dans cette recette savoureuse et crémeuse). Pour encore plus de saveurs épicées, osez les crevettes pil pil ! C'est une recette marocaine à découvrir de toute urgence.
Recette Crevettes au lait de coco et curry
Ingrédients
- 3 échalotes
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- 2 tomates
- 250 ml de lait de coco
- 1 c. à soupe de curry
- 500 g de crevettes décortiquées non cuites
- sel, poivre
Préparation
1
Faire fondre les échalotes émincées dans une cocotte avec l'huile d'olive. Une fois translucides, ajouter les tomates coupées en dés.
2
Verser le lait de coco et le curry, bien mélanger et laisser mijoter quelques minutes.
3
Ajouter les crevettes dans la sauce, saler, poivrer et laisser cuire 5 minutes environ.