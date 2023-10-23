Idée de repas express : des crevettes au lait de coco et curry, une explosion de saveurs gourmandes !

Par Célia Papaïx ·

Crevettes au lait de coco et curry

Si vous ne voulez pas vous prendre la tête pour le dîner (ni passer des heures derrière les fourneaux), voici une recette très simple à réaliser avec seulement quelques ingrédients. Il ne reste plus qu'à servir avec du riz par exemple !

Ce plat de crevettes au lait de coco et au curry est un concentré de gourmandise ! Très facile à refaire chez vous, cette recette se prépare en un rien de temps avec peu d'ingrédients. N'hésitez pas à adapter le curry selon vos goûts personnels. Vous pourrez accompagner les crevettes d'une portion de riz (ou bien avec des gnocchis comme dans cette recette savoureuse et crémeuse). Pour encore plus de saveurs épicées, osez les crevettes pil pil ! C'est une recette marocaine à découvrir de toute urgence.

Recette Crevettes au lait de coco et curry

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 échalotes
  • 2 c. à soupe de huile d'olive
  • 2 tomates
  • 250 ml de lait de coco
  • 1 c. à soupe de curry
  • 500 g de crevettes décortiquées non cuites
  • sel, poivre

Préparation

1
Faire fondre les échalotes émincées dans une cocotte avec l'huile d'olive. Une fois translucides, ajouter les tomates coupées en dés.
2
Verser le lait de coco et le curry, bien mélanger et laisser mijoter quelques minutes.
3
Ajouter les crevettes dans la sauce, saler, poivrer et laisser cuire 5 minutes environ.
4
Servir bien chaud !
PoissonFacileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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