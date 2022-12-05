Dégustez un merveilleux brownie au chocolat et au beurre de cacahuète, c'est un câlin de gourmandise !

Quand simplicité rime avec gourmandise, on obtient ce dessert incroyable ! Son bon goût de chocolat et de beurre de cacahuète va vous faire fondre.
Saviez-vous que le beurre de cacahuète était aussi réconfortant qu'un câlin de 30 secondes ? Non ? Alors testez cette recette trop gourmande pour vous en rendre compte ! On décolle au royaume de la gourmandise en une bouchée… N'hésitez pas à réaliser votre beurre de cacahuète maison, c'est très facile et rapide à faire on vous le promet. Et si vous préférez une recette plus healthy, on vous conseille ce brookie au chocolat sans beurre et 100% gourmandise !
Recette Brownie au chocolat et au beurre de cacahuète
Ingrédients
- 120 g de beurre
- 130 g de chocolat noir dessert
- 50 g de sucre
- 70 g de cassonade
- 3 oeufs
- 1 c. à café de extrait de vanille
- 15 g de cacao en poudre non sucré
- 100 g de farine
- 50 g de beurre de cacahuète
Préparation
1
Faire fondre le beurre et le chocolat au micro-ondes ou au bain-marie. Hors du feu, ajouter le sucre blanc et la cassonade et bien mélanger.
2
Verser la préparation dans un cul de poule et laisser refroidir légèrement.
3
Incorporer les oeufs un à un en mélangeant entre chaque ajout. Ajouter la vanille.
4
Tamiser le cacao et la farine par-dessus cette préparation et mélanger rapidement jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
5
Verser la pâte dans un moule beurré et fariné (idéalement un moule carré de 20 cm).
6
Réchauffer un peu le beurre de cacahuète pour qu'il soit plus liquide. Le déposer sur la pâte et, avec la pointe d'un couteau, dessiner des "spirales" pour le répartir sur toute la surface.
7
Enfourner 20 à 30 minutes à 160°C. Laisser refroidir pour démouler et déguster !