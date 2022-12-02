Succombez à la gourmandise du brookie au chocolat healthy, aucune raison de culpabiliser...

Voici le dessert 100% gourmandise et 0% culpabilité : le brookie au chocolat healthy ! Ici pas de beurre mais ne vous inquiétez pas, il reste très très gourmand…
Gourmandise et healthy peuvent rimer, on vous l'a prouvé plus d'une fois. Que ce soit les muffins au chocolat ou encore toutes nos recettes de gâteaux healthy, vous avez compris qu'on peut totalement se faire plaisir sans culpabiliser. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir une version healthy du brookie ! Pour ceux qui ne connaissent pas encore, il s'agit d'un délicieux mélange entre un brownie et un cookie. Mais pas besoin de le rendre trop calorique pour se régaler ! La preuve avec cette recette healthy de brookie au chocolat sans beurre et sans sucre ajouté. Vous nous en direz des nouvelles.
Recette Brookie au chocolat sans beurre healthy
Ingrédients
- Pour le brownie :
- 2 oeufs
- 150 g de chocolat noir
- 65 g de farine
- 100 g de fromage blanc 0%
- 10 g de sirop d'agave
- 1 pincée de sel
- Pour le cookie :
- 1 oeuf
- 40 g de huile de coco
- 120 g de farine
- 1 c. à café de levure chimique
- 20 g de pépites de chocolat
Préparation
1
Préparer l'appareil à brownie : mélanger les oeufs avec le chocolat fondu, la farine, le fromage blanc, le sirop d'agave et le sel. Remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène.
2
La verser dans un moule chemisé et réserver au frais.
3
Pour la pâte à cookie, mélanger tous les ingrédients jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène.
4
"Émietter" la pâte à cookie sur le brownie puis enfourner 15 à 20 minutes à 180°C.
5
Laisser refroidir quelques minutes pour démouler et déguster !