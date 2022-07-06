Renversez vos papilles avec ce dos de cabillaud en croute de chorizo, c'est délicieusement caliente !

Par Célia Papaïx ·

Cabillaud en croute de chorizo

Pour relever les saveurs de votre cabillaud, osez cette croûte de chorizo ! Croustillant, fondant mais surtout caliente, vous allez adorer ce plat.

Le cabillaud avec un crumble, c'est vraiment trop bon. Après une version healthy aux légumes, voici une préparation au chorizo pour apporter du piquant à la recette ! Vous pouvez ajouter quelques gousses d'ail et des tomates cerises dans votre plat avant d'enfourner, ce sera encore plus gourmand. La cuisson en papillote avec un peu de citron est tout aussi délicieuse pour votre morceau de cabillaud ! Le chorizo se marie à merveille également avec des Saint Jacques poêlées. Accompagnées d'asperges, c'est un véritable régal !

Recette Cabillaud en croute de chorizo

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 100 g de chorizo
  • 40 g de parmesan râpé
  • 4 c. à soupe de chapelure
  • 30 g de beurre mou
  • 4 dos de cabillaud
  • sel, poivre
  • huile d'olive

Préparation

1
Mixer le chorizo puis débarrasser dans un bol.
2
Ajouter le parmesan, la chapelure et le beurre mou coupé en dés. Mélanger à l'aide des doigts jusqu'à l'obtention d'une texture homogène.
3
Étaler la préparation entre deux feuilles de papier cuisson puis réserver au congélateur 10 minutes.
4
Déposer les dos de cabillaud dans un plat puis saler et poivrer. Recouvrir avec la pâte au chorizo en l'émiettant légèrement.
5
Arroser d'un filet d'huile d'olive et enfourner 15 minutes à 200°C.
Poisson
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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