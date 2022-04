Dégustez un succulent crumble de cabillaud aux légumes, une recette facile à faire et gourmande

Ce plat saura ravir les papilles de tout le monde autour de la table ! Gourmand, léger et super simple à réaliser à la maison, le crumble de cabillaud aux légumes ne vous laissera pas indifférent.

À la recherche d'un plat original et complet ? Vous êtes au bon endroit ! Nous vous proposons aujourd'hui un délicieux crumble de cabillaud avec des petits légumes. Cette recette est idéale pour un dîner vite fait bien fait, gourmand et équilibré. Et oui, le crumble ce n'est pas forcément aux fruits comme cette version aux nectarines et aux pêches parfaite pour l'été ! On peut aussi se faire plaisir avec un crumble sucré salé aux poires et au poulet. N'hésitez pas à cuisiner le cabillaud à la vapeur avec un peu de citron et quelques épices, c'est trop bon.