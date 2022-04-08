Dégustez un succulent crumble de cabillaud aux légumes, une recette facile à faire et gourmande

Ce plat saura ravir les papilles de tout le monde autour de la table ! Gourmand, léger et super simple à réaliser à la maison, le crumble de cabillaud aux légumes ne vous laissera pas indifférent.
À la recherche d'un plat original et complet ? Vous êtes au bon endroit ! Nous vous proposons aujourd'hui un délicieux crumble de cabillaud avec des petits légumes. Cette recette est idéale pour un dîner vite fait bien fait, gourmand et équilibré. Et oui, le crumble ce n'est pas forcément aux fruits comme cette version aux nectarines et aux pêches parfaite pour l'été ! On peut aussi se faire plaisir avec un crumble sucré salé aux poires et au poulet. N'hésitez pas à cuisiner le cabillaud à la vapeur avec un peu de citron et quelques épices, c'est trop bon.
Recette Crumble de cabillaud aux légumes
Ingrédients
- 1 gousse d'ail
- 1 oignon
- 4 pommes de terre
- 2 blancs de poireaux
- 2 carottes
- 4 pavés de cabillaud
- 100 g de farine
- 100 g de parmesan
- 80 g de beurre
- sel, poivre
- 1 pincée de Piment d'Espelette
- huile d'olive
- ciboulette
Préparation
1
Peler et émincer l'ail et l'oignon. Les faire revenir dans une poêle avec un filet d'huile d'olive.
2
Une fois translucides, ajouter les pommes de terre épluchées et coupées en cubes, les blancs de poireaux émincés et les carottes épluchées et taillées et en rondelles.
3
Laisser cuire à feu moyen jusqu'à ce que les légumes soient tendres en remuant régulièrement.
4
Faire chauffer un peu d'huile d'olive dans une autre poêle et ajouter les pavés de cabillaud pour les faire dorer pendant 3 minutes environ. Saler, poivrer et les retourner. Poursuivre la cuisson 2 à 3 minutes de plus.
5
Assaisonner les légumes de sel, poivre et piment d'Espelette. Les déposer dans un plat à gratin avec les pavés de cabillaud entiers ou émiettés.
6
Mélanger la farine, le parmesan et le beurre coupé en cubes jusqu'à l'obtention d'un mélange sableux. Incorporer la ciboulette ciselée et parsemer le crumble sur les légumes et le cabillaud.
7
Enfourner 10 à 15 minutes à 180°C pour que le crumble soit bien doré et déguster aussitôt.