Redécouvrez la recette gourmande du filet mignon en croûte, un plat convivial et facile à faire

Par Célia Papaïx ·

Filet mignon en croûte

Voici une idée pour votre repas du dimanche en famille : un filet mignon en croûte ! Pour le réaliser, c'est très simple et le résultat va plaire à toutes les papilles.

Le filet mignon en persillade, vous maîtrisez. Le filet mignon sauce moutarde et champignons, également. Mais est-ce que vous connaissez le filet mignon en croûte ? Ce plat traditionnel sera parfait pour vos dîners en famille ou si vous recevez des amis. On vous garantit que toutes les papilles autour de la table vont en redemander ! Et pour encore plus d'originalité à l'heure du repas, osez le filet mignon nappé d'une sauce au miel ! Ce mélange de saveurs est trop gourmand.

Recette Filet mignon en croûte

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 01:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 oignons
  • 1 filet mignon de porc
  • 2 tranches de jambon
  • 100 g de fromage râpée (ou mozzarella râpée)
  • 1 pâte feuilletée
  • huile d'olive
  • sel, poivre
  • 1 jaune d'oeuf

Préparation

1
Verser un filet d'huile dans une grande sauteuse et faire revenir les oignons émincés jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides.
2
Réserver les oignons et, dans la même sauteuse, faire dorer le filet mignon à feu doux pendant 10 minutes en le retournant sur toutes ses faces.
3
Ajouter les oignons, saler, poivrer et poursuivre la cuisson 5 minutes en mélangeant régulièrement.
4
Dérouler la pâte feuilletée et déposer les tranches de jambon. Saupoudrer de fromage râpé et déposer le filet mignon de porc.
5
Ajouter les oignons par-dessus et sur les côtés. Replier la pâte sur la viande et bien refermer en soudant les bords. Dorer au jaune d'oeuf puis décorer avec une fourchette.
6
Enfourner 45 minutes à 200°C. Déguster bien chaud !
ViandeClassiquesFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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