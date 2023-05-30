Cette recette de cake salé aux courgettes, jambon et olives est super gourmande et facile à faire !

À partager de toute urgence pour l'apéritif ou pour un pique-nique convivial.
Les beaux jours reviennent et on va avoir envie d'aller pique-niquer avec nos amis ! Alors on vous propose une recette à faire pour régaler les papilles de tout le monde : un cake salé aux courgettes, jambon et olives vertes. C'est super simple et rapide à réaliser et le résultat est super gourmand et moelleux ! N'hésitez pas à reproduire également notre cake salé aux tomates confites pour une dégustation pleine de saveurs. Ça sent bon le soleil !
Recette Cake salé aux courgettes, jambon et olives
Ingrédients
- 2 courgettes
- 200 g de farine
- 1 sachet de levure
- 4 oeufs
- 12,5 cl de lait
- 7 cl de huile d'olive
- sel, poivre
- 150 g de fromage râpé
- 150 g de jambon en dés
- 1 poignée d'olives vertes
Préparation
1
Peler les courgettes et les détailler en petits dés. Les faire revenir dans une poêle avec un filet d'huile d'olive pendant quelques minutes.
2
Enlever un maximum d'eau et réserver dans une passoire pour qu'elles égouttent pendant le reste de la préparation.
3
Mélanger la farine, la levure, les oeufs, le lait et l'huile d'olive jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène. Assaisonner de sel et de poivre.
4
Ajouter le fromage râpé, les dés de jambon, les courgettes et les olives coupées en deux et dénoyautées.
5
Verser dans un moule à cake beurré et fariné ou recouvert de papier sulfurisé. Enfourner 35 à 40 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche.
6
Laisser refroidir le cake sur une grille avant de déguster.