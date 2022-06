Réalisez un cake express au jambon et aux olives pour un pique-nique improvisé et gourmand !

Pour un pique-nique réussi, le cake salé c'est toujours une bonne idée ! Aujourd'hui, on révise nos classiques avec cette version au jambon et aux olives vertes.

Simple, efficace, gourmand, le cake au jambon et aux olives c'est la recette idéale pour un pique-nique ou un apéro de dernière minute ! Prêt en un rien de temps, le cake salé se décline à l'infini. On peut aussi se régaler avec une version aux courgettes et au chèvre ou bien avec celle au thon, emmental et aux olives noires. Les cakes salés sont LA bonne idée pour un moment gourmand et convivial, alors n'attendez plus et passez vite en cuisine !