Idée d'entrée fraîcheur et originale : un carpaccio de Saint-Jacques à la mangue

Par Célia Papaïx
·Publié le 26/12/2023 à 10:00
Servi avec une vinaigrette au fruit de la passion, ce carpaccio de Saint-Jacques fera fondre de plaisir les papilles de vos invités. En cuisine !
Des saveurs iodées et exotiques dans la même assiette ? Voici une recette originale à servir à vos convives pour un repas raffiné : un carpaccio de Saint-Jacques à la mangue et sa vinaigrette au fruit de la passion. C'est un délice dès la première bouchée ! Cette entrée est très facile à refaire chez vous, tout comme cette version au lait de coco et citron vert. On peut également se faire plaisir avec un carpaccio végétarien à la betterave et au chèvre, vous allez épater vos invités !
Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !