Idée d'entrée fraîcheur et originale : un carpaccio de Saint-Jacques à la mangue

Par Célia Papaïx ·

Carpaccio de Saint-Jacques à la mangue

Servi avec une vinaigrette au fruit de la passion, ce carpaccio de Saint-Jacques fera fondre de plaisir les papilles de vos invités. En cuisine !

Des saveurs iodées et exotiques dans la même assiette ? Voici une recette originale à servir à vos convives pour un repas raffiné : un carpaccio de Saint-Jacques à la mangue et sa vinaigrette au fruit de la passion. C'est un délice dès la première bouchée ! Cette entrée est très facile à refaire chez vous, tout comme cette version au lait de coco et citron vert. On peut également se faire plaisir avec un carpaccio végétarien à la betterave et au chèvre, vous allez épater vos invités !

Recette Carpaccio de Saint-Jacques à la mangue

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 12 noix de saint jacques
  • 1 mangue
  • 2 fruits de la passion
  • 1 échalote
  • 1/2 citrons verts
  • sel, poivre
  • 2 c. à soupe de huile d'olive

Préparation

1
Peler la mangue et couper des tranches fines. À l'aide d'un emporte-pièce (de la taille d'une noix de Saint-Jacques), détailler des ronds dans les tranches de mangue. Découper les chutes en petits dés.
2
Dans un bol, mélanger les dés de mangue avec la chair des fruits de la passion, le jus de citron vert, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Bien mélanger la vinaigrette et laisser infuser.
3
Détailler les noix de Saint-Jacques en carpaccio : faire des tranches assez fines mais pas trop pour avoir encore de la mâche.
4
Disposer les tranches de Saint-Jacques en intercalant avec des tranches de mangue. Arroser de vinaigrette et servir bien frais.
PoissonFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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