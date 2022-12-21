Le risotto aux noix de Saint-Jacques va faire fondre toutes les papilles !

Fondant, crémeux, savoureux… Voici une recette de risotto qui mettra tout le monde d'accord avec ses noix de Saint-Jacques juste snackées et relevées à l'ail. Miam, on en salive d'avance !
Appréciée pour sa texture et son parfum iodé léger, la noix de Saint-Jacques est un produit de la mer qu'on adore ! Si vous ne savez pas comment le cuisiner, découvrez cette recette ultra-facile de risotto de la mer délicieux ! On ajoute quelques zestes de citron pour la pointe d'acidulé qui fait vibrer les papilles et le tour est joué. Vous allez forcément impressionner vos convives qui n'en reviendront de vos talents de cuisinier ! Si vous aimez les risottos de la mer, on vous propose de vous régaler avec une version au saumon et au citron vert absolument irrésistible.
Recette Risotto aux noix de Saint-Jacques
Ingrédients
- 1 échalote
- 250 g de riz à risotto (arborio)
- 15 cl de vin blanc
- 1 l de bouillon de légumes
- 50 g de parmesan
- 1 c. à soupe de crème fraîche (facultatif)
- 12 noix de Saint-Jacques
- 1 gousse d'ail
- persil frais
- 1 citron jaune
- sel, poivre
- huile d'olive
- 1 noix de beurre
Préparation
1
Faire revenir l'échalote pelée et émincée dans un filet d'huile d'olive. Ajouter le riz à risotto et le laisser nacrer pendant 2 à 3 minute (les grains vont devenir légèrement transparents).
2
Verser le vin blanc, mélanger et laisser évaporer entièrement.
3
Ajouter du bouillon de légumes chaud, louche par louche, en remuant et en laissant tout le liquide s'absorber avant de verser une nouvelle louche.
4
Le risotto est cuit quand le riz a bien gonflé et qu'il reste légèrement "croquant". Ajouter le parmesan et la crème (facultatif), assaisonner de sel et poivre et bien mélanger.
5
Snacker les noix de Saint-Jacques dans un mélange beurre fondu et huile d'olive. Laisser dorer à feu vif 1 minute par face environ. Ajouter la gousse d'ail hachée, le persil ciselé, une pincé de sel et quelques tours de moulin à poivre. Arroser les noix de Saint-Jacques de jus de cuisson.
6
Servir le risotto avec les noix de Saint-Jacques et décorer d'un zeste de citron !