Laissez-vous emporter par la gourmandise de la charlotte aux poires et au chocolat, une douceur irrésistible !

Une mousse généreuse, des poires fondantes et des morceaux de chocolat craquants… Plongez vite votre cuillère dans cette charlotte absolument délicieuse !
Attention les papilles, voici un dessert simple et très gourmand : la charlotte aux poires et au chocolat. C'est très facile à refaire chez vous, vous n'avez plus qu'à essayer ! Si vous voulez une version qui dépasse les limites de la gourmandise, craquez pour la charlotte aux Kinder®, petits et grands vont l'adorer. Pour plus de légèreté, on vous propose une mousse aux poires et noisettes grillées, vous n'allez pas en revenir !
Recette Charlotte aux poires et au chocolat
Ingrédients
- 2 feuilles de gélatine
- 1 boîte de poires au sirop
- 200 g de fromage blanc
- 100 g de sucre
- 100 g de chocolat noir
- 300 ml de crème liquide entière 35% MG
- 1 paquet de biscuits à la cuillère (boudoirs)
- 2 c. à soupe de cacao en poudre
Préparation
1
Tremper les feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide pour les faire ramollir.
2
Faire chauffer le sirop des poires dans une casserole à feu doux. Ajouter la gélatine essorée hors du feu et mélanger vivement. Réserver.
3
Découper les poires en petits cubes et concasser le chocolat.
4
Mélanger le fromage blanc avec le sucre. Verser le sirop refroidi puis ajouter les poires et le chocolat et bien mélanger.
5
Monter la crème liquide en chantilly bien ferme. L'incorporer délicatement à la préparation précédente jusqu'à l'obtention d'une mousse homogène.
6
Tapisser un moule à charlotte de biscuits à la cuillère (la face avec le sucre doit être à l'extérieur). Remplir de mousse aux poires et au chocolat et bien étaler. Refermer le moule et laisser prendre au frais toute la nuit.
7
Démouler la charlotte délicatement et saupoudrer de cacao en poudre. Déguster bien frais !