Laissez-vous emporter par la gourmandise de la charlotte aux poires et au chocolat, une douceur irrésistible !

Par Célia Papaïx ·

Charlotte aux poires et au chocolat

Une mousse généreuse, des poires fondantes et des morceaux de chocolat craquants… Plongez vite votre cuillère dans cette charlotte absolument délicieuse !

Attention les papilles, voici un dessert simple et très gourmand : la charlotte aux poires et au chocolat. C'est très facile à refaire chez vous, vous n'avez plus qu'à essayer ! Si vous voulez une version qui dépasse les limites de la gourmandise, craquez pour la charlotte aux Kinder®, petits et grands vont l'adorer. Pour plus de légèreté, on vous propose une mousse aux poires et noisettes grillées, vous n'allez pas en revenir !

Recette Charlotte aux poires et au chocolat

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 feuilles de gélatine
  • 1 boîte de poires au sirop
  • 200 g de fromage blanc
  • 100 g de sucre
  • 100 g de chocolat noir
  • 300 ml de crème liquide entière 35% MG
  • 1 paquet de biscuits à la cuillère (boudoirs)
  • 2 c. à soupe de cacao en poudre

Préparation

1
Tremper les feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide pour les faire ramollir.
2
Faire chauffer le sirop des poires dans une casserole à feu doux. Ajouter la gélatine essorée hors du feu et mélanger vivement. Réserver.
3
Découper les poires en petits cubes et concasser le chocolat.
4
Mélanger le fromage blanc avec le sucre. Verser le sirop refroidi puis ajouter les poires et le chocolat et bien mélanger.
5
Monter la crème liquide en chantilly bien ferme. L'incorporer délicatement à la préparation précédente jusqu'à l'obtention d'une mousse homogène.
6
Tapisser un moule à charlotte de biscuits à la cuillère (la face avec le sucre doit être à l'extérieur). Remplir de mousse aux poires et au chocolat et bien étaler. Refermer le moule et laisser prendre au frais toute la nuit.
7
Démouler la charlotte délicatement et saupoudrer de cacao en poudre. Déguster bien frais !
Facile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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