Fondez pour la douceur estivale du flan aux abricots !

Passez vite derrière les fourneaux pour réaliser ce merveilleux flan aux abricots, c'est une tuerie !
Vous aussi vous passez votre été à vous gaver d'abricots ? Nous, on les adore sous toutes leurs formes ! Crus, rôtis au miel et au romarin et encore plus en flan ! On vous met au défi de ne pas fondre devant tant de douceur et de gourmandise… C'est clairement impossible, ce flan est vraiment merveilleux ! À la manière d'un far breton, c'est LE dessert de l'été vous verrez. Et si vous cherchez de l'exotisme, on vous conseille le flan à la noix de coco, il vous rendra «loco» !
Recette Flan aux abricots
Ingrédients
- 1 l de lait
- 1 gousse de vanille
- 6 oeufs
- 150 g de sucre
- 4 c. à soupe de fécule de maïs (Maïzena)
- 100 g de abricot
Préparation
1
Verser le lait dans une casserole. Ajouter les grains et la gousse de vanille pour bien infuser le mélanger. Porter à ébullition.
2
Pendant ce temps, battre les oeufs et le sucre au batteur électrique pour que le mélange devienne mousseux et blanchisse. Ajouter la fécule de maïs et bien mélanger pour ne pas avoir de grumeaux.
3
Une fois le lait bien chaud, retirer la gousse de vanille et le verser petit à petit dans le mélange précédent en remuant en continu pour ne pas cuire les oeufs.
4
Reverser le tout dans la casserole et porter à ébullition en mélangeant sans cesse. La préparation va alors épaissir.
5
Transvaser dans un moule beurré puis ajouter les abricots coupés en deux. Enfourner 30 minutes à 180°C.
6
Laisser refroidir minimum 4 heures ou alors toute une nuit.