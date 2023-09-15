Régalez-vous avec ce cordon bleu au cheddar, trop facile à faire et terriblement gourmand !

Plaisir régressif garanti avec ce merveilleux cordon bleu au cheddar ! Il est ultra-coulant et vos papilles vont devenir accros…
Qui n'aime pas les cordons bleus ? Au poulet, dinde, porc, au fromage de chèvre, à l'emmental, avec des champignons… On peut vraiment le décliner de mille et une façons ! Voici une nouvelle recette avec du cheddar, ça dégouline de gourmandise… On ne pourra plus s'en passer c'est certain. En plus, c'est super facile et rapide à improviser pour le dîner ! Et pas besoin d'être un vrai cordon bleu, la recette est très simple à reproduire chez vous. Alors, vous fondez avec nous pour le cordon bleu au cheddar ?
Recette Cordon bleu au cheddar
Ingrédients
- 4 escalopes de poulet
- 4 tranches de jambon
- 8 tranches de cheddar
- 2 oeufs
- farine
- chapelure
- 30 g de beurre
- 3 c. à soupe de huile
- sel, poivre
Préparation
1
Ouvrir les escalopes en portefeuille : les inciser dans l'épaisseur sans les "séparer" complètement. Saler, poivrer.
2
Les déposer dans du film alimentaire et les "taper" un peu à l'aide d'un rouleau à pâtisserie pour les attendrir.
3
Déposer une tranche de cheddar, une tranche de jambon et une autre tranche de cheddar sur les escalopes. Attention à laisser une bord d'au moins 1 cm (sinon tout va couler à la cuisson).
4
Refermer l'escalope et tenir à l'aide de cure-dents si besoin.
5
Rouler dans la farine et "secouer" pour retirer l'excédent. Tremper alors dans les oeufs battus en omelette puis dans la chapelure. Doubler la panure (oeufs + chapelure) pour un résultat encore plus croustillant.
6
Faire fondre le beurre dans une poêle avec l'huile. Cuire les cordons bleus à feu moyen pendant 5 à 6 minutes par face.
7
Terminer la cuisson 10 minutes à 180°C pour bien cuire la viande, que le fromage soit bien coulant et la panure bien croustillante.