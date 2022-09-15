Apprenez à réaliser la meilleure recette de cordon bleu à la maison pour vous régaler

Devenez un véritable cordon bleu avec cette recette du cordon bleu maison ! Une recette qui n'a rien de bien compliqué et que vos papilles vont souvent réclamer.
Parmi nos recettes régressives préférées, on demande bien évidemment le cordon bleu ! Ce plat replonge nos papilles dans nos souvenirs d'enfance avec beaucoup de gourmandise et c'est tellement facile à refaire chez vous. Si, on vous assure ! Après le cordon bleu en feuilleté, découvrez la meilleure recette de cordon bleu maison ! À vous de varier les plaisirs en changeant le fromage ou la viande (veau, poulet, porc, dinde...) ou bien en ajoutant des champignons pour une version forestière. On accompagne le tout de belles frites de patates douces et on se régale !
Recette Meilleur cordon bleu maison
Ingrédients
- 2 escalopes de poulet
- 2 tranches de jambon
- 4 tranches d'emmental (ou toastinettes de fromage fondu)
- farine
- 1 oeuf
- chapelure
- 1 noisette de beurre
- 1 filet d'huile d'olive
Préparation
1
Ouvrir les escalopes de poulet en portefeuille (c'est à dire les ouvrir sans complètement les séparer). Les déposer sur du film alimentaire et les passer sous un rouleau à pâtisserie pour les attendrir. Saler et poivrer.
2
Déposer le jambon sur les escalopes ainsi que le fromage. Attention : le jambon et le fromage ne doivent pas dépasser de l'escalope ! Il faut laisser un bord d'environ 1 cm pour ne pas que tout coule à la cuisson.
3
Bien refermer l'escalope et faire tenir à l'aide d'un cure-dent si nécessaire.
4
Rouler les cordons bleus dans la farine puis retirer l'excédent. Les tremper dans l'oeuf battu en omelette puis enfin dans la chapelure. Vous pouvez doubler la panure en repassant dans l'oeuf et la chapelure pour une panure bien croustillante.
5
Faire fondre le beurre avec l'huile d'olive dans une poêle. Faire cuire les cordons bleus à feu doux pour ne pas brûler la panure. Laisser cuire 10 minutes en retournant de temps en temps.