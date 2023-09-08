Des courgettes farcies au poulet, la recette facile, économique et gourmande du jour !

À servir avec une portion de riz pour une assiette complète et équilibrée, cette courgette farcie au poulet et à la tomate est parfaite pour un dîner express et délicieux !
Quand la simplicité et la gourmandise ne font plus qu'un ! Voici une recette de courgette farcie au poulet à faire tomber vos papilles. C'est facile et rapide à improviser, parfait pour recycler des restes de poulet et très économique ! Pour un dîner express et sans prise de tête, on adopte les courgettes farcies ! Variez les plaisirs avec une version au thon et à la béchamel, très gourmande et facile à réaliser.
Recette Courgettes farcies au poulet
Ingrédients
- 1 grosse courgette
- 1 oignon
- 2 c. à soupe de coulis de tomates
- 2 blancs de poulet
- 1 gousse d'ail
- 50 g de parmesan
- huile d'olive
- sel, poivre
Préparation
1
Bien laver la courgette et la couper en deux dans le sens de la longueur. Creuser légèrement avec une cuillère, en veillant à ne pas trouer la peau.
2
Réserver la chair de la courgette et faire cuire les deux moitiés à la vapeur pendant 10 minutes.
3
Pendant ce temps, faire revenir l'oignon émincé et la gousse d'ail hachée dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Ajouter les blancs de poulet émincés, la chair de courgette puis verser le coulis de tomates.
4
Laisser cuire une dizaine de minutes à feu moyen en mélangeant de temps en temps.
5
Saler, poivrer et remuer. Farcir les moitiés de courgette avec cette préparation puis saupoudrer de parmesan.
6
Enfourner 5 minutes à 200°C en position grill.