Idée de gratin estival très gourmand : des rouleaux de courgettes panées et farcies au jambon et au fromage !

Cette recette à la fois croustillante et tendre enchantera vos papilles ! C'est super facile à réaliser à la maison pour un résultat original et gourmand.
Vous cherchez une idée originale à servir à vos invités avec des courgettes ? Voici un gratin estival à découvrir de toute urgence : des rouleaux de courgettes panées et farcies ! Avec du bon jambon et du fromage dégoulinant, cette recette est irrésistible. On vous garantit que vos papilles vont s'en souvenir longtemps… Vous pouvez réaliser une version avec des aubergines également pour varier les plaisirs. Ou en version froide pour l'apéritif avec du fromage frais, c'est délicieux !
Recette Rouleaux de courgettes panées et farcies
Ingrédients
- 600 g de courgettes
- huile d'olive
- 100 g de chapelure
- 50 g de parmesan
- 1/2 bouquet de persil
- 200 g de tranches de jambon
- 200 g de tranches de fromage
- sel, poivre
Préparation
1
Laver et éplucher les courgettes. Les tailler à l'aide d'une mandoline dans la longueur pour obtenir de grandes lamelles fines.
2
Dans un bol, verser de l'huile d'olive. Dans un autre bol, mélanger la chapelure avec le parmesan et le persil ciselé.
3
Tremper les lamelles de courgettes dans l'huile d'olive pour les imbiber puis les passer dans la chapelure pour les recouvrir entièrement.
4
Ajouter un peu de jambon et de fromage par-dessous puis rouler les lamelles de courgettes. Les déposer dans un plat à gratin huilé, à la verticale et bien serrées.
5
Arroser d'un filet d'huile d'olive, assaisonner de sel et de poivre puis enfourner 25 minutes à 180°C.
L'astuce du chef
Vous pouvez ajouter un peu de sauce tomate dans votre plat pour encore plus de gourmandise.