Idée de gratin estival très gourmand : des rouleaux de courgettes panées et farcies au jambon et au fromage !

Par Célia Papaïx ·

Rouleaux de courgettes panées et farcies

Cette recette à la fois croustillante et tendre enchantera vos papilles ! C'est super facile à réaliser à la maison pour un résultat original et gourmand.

Vous cherchez une idée originale à servir à vos invités avec des courgettes ? Voici un gratin estival à découvrir de toute urgence : des rouleaux de courgettes panées et farcies ! Avec du bon jambon et du fromage dégoulinant, cette recette est irrésistible. On vous garantit que vos papilles vont s'en souvenir longtemps… Vous pouvez réaliser une version avec des aubergines également pour varier les plaisirs. Ou en version froide pour l'apéritif avec du fromage frais, c'est délicieux !

Recette Rouleaux de courgettes panées et farcies

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 600 g de courgettes
  • huile d'olive
  • 100 g de chapelure
  • 50 g de parmesan
  • 1/2 bouquet de persil
  • 200 g de tranches de jambon
  • 200 g de tranches de fromage
  • sel, poivre

Préparation

1
Laver et éplucher les courgettes. Les tailler à l'aide d'une mandoline dans la longueur pour obtenir de grandes lamelles fines.
2
Dans un bol, verser de l'huile d'olive. Dans un autre bol, mélanger la chapelure avec le parmesan et le persil ciselé.
3
Tremper les lamelles de courgettes dans l'huile d'olive pour les imbiber puis les passer dans la chapelure pour les recouvrir entièrement.
4
Ajouter un peu de jambon et de fromage par-dessous puis rouler les lamelles de courgettes. Les déposer dans un plat à gratin huilé, à la verticale et bien serrées.
5
Arroser d'un filet d'huile d'olive, assaisonner de sel et de poivre puis enfourner 25 minutes à 180°C.
L'astuce du chef
Vous pouvez ajouter un peu de sauce tomate dans votre plat pour encore plus de gourmandise.
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- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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