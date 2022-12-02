Variez les plaisirs avec le crumble aux épinards et au saumon ! Trop facile à préparer et très gourmand

Par Célia Papaïx ·

Crumble aux épinards et au saumon

Voici une idée de recette facile et rapide à réaliser pour un dîner sans prise de tête ! En plus, ce crumble au saumon et aux épinards est terriblement délicieux.

Le mariage saumon épinards, on adore. Après la quiche savoureuse, découvrez une version originale de crumble salé ! Ce plat familial et gourmand va complètement renverser vos papilles. C'est super facile à préparer et si vous manquez de temps et d'inspiration, vous ne pourrez pas mieux tomber… Les crumbles salés sont vraiment très gourmands et on peut se faire plaisir avec tout un tas de recettes originales ! Vous préférez les lasagnes ? Pas de problème ! On a la recette parfaite de lasagnes au saumon et aux courgettes qui vous fera fondre de plaisir.

Recette Crumble aux épinards et au saumon

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 500 g de épinards hachés
  • 250 g de fromage frais
  • 150 g de saumon fumé
  • 1 citron
  • 90 g de farine
  • 75 g de beurre
  • 75 g de parmesan
  • 3 c. à soupe de chapelure
  • sel, poivre
  • aneth

Préparation

1
Dans une poêle, faire fondre les épinards avec une noix de beurre. Assaisonner de sel, poivre et égoutter pour retirer un maximum d'eau. Réserver.
2
Fouetter le fromage frais et ajouter les épinards ainsi que le saumon fumé coupé en petits morceaux. Incorporer les zestes de citron et un peu d'aneth ciselé puis bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène.
3
Verser cette préparation dans un plat à gratin.
4
Préparer le crumble : mélanger la farine, le parmesan, la chapelure et le beurre coupé en morceaux du bout des doigts jusqu'à obtenir une texture sableuse.
5
Émietter le crumble sur la préparation aux épinards et enfourner 20 minutes à 180°C. Le crumble doit être bien doré.
GratinPoissonLégumesCrumbleFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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