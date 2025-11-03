Feuilleté tressé au saumon et aux épinards : la recette gourmande, facile et festive

Découvrez notre recette de feuilleté tressé au saumon et aux épinards ! Cette idée simple, élégante et savoureuse est parfaite pour un dîner rapide en famille ou un repas entre amis. Pour une occasion festive ou pas, ce feuilleté joliment tressé est hyper généreux avec ses épinards crémeux à la ricotta et ses deux pavés de saumon entiers au centre. Vous pourrez le présenter en entrée avec un peu de salade ou bien à l'heure de l'apéro coupé en tranches ! C'est super facile et très gourmand, à vous de jouer.
Recette Feuilleté tressé au saumon et aux épinards
Ingrédients
- 1 pâte feuilletée rectangulaire
- 2 pavés de saumon sans la peau
- 200 g de épinards frais
- 100 g de ricotta
- 1 jaune d'oeuf
- sel, poivre
Préparation
1
Préchauffer le four à 190°C.
2
Laver les épinards et les faire revenir dans une poêle pendant quelques minutes pour qu'ils rendent un maximum d'eau. Les essorer et laisser égoutter quelques minutes.
3
Mélanger les épinards avec la ricotta, saler légèrement et poivrer.
4
Dérouler la pâte feuilletée puis disposer les pavés de saumon au centre. Étaler par-dessus le mélange épinards-ricotta.
5
Découper les bords de la pâte feuilletée en bandes puis les rabattre sur la garniture en formant une jolie tresse (alterner une bande de chaque côté en les superposant légèrement).
6
Dorer au jaune d'oeuf puis enfourner pendant 25 à 30 minutes pour que le feuilleté soit bien gonflé et doré.