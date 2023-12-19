Proposez une bûche salée aux épinards et au saumon pour vos repas de fêtes !

Par Célia Papaïx ·

Bûche salée aux épinards et saumon

Pour changer de la bûche traditionnelle au dessert, voici une recette originale salée aux épinards et au saumon ! C'est frais, gourmand et très facile à faire pour les fêtes de fin d'année.

En entrée ou même pour un apéro dînatoire, cette bûche salée fera sensation ! On prépare une génoise moelleuse aux épinards et pour la garniture, on opte pour quelque chose de simple et gourmand : du fromage frais et du saumon fumé. C'est hyper simple à faire pour les fêtes de fin d'année ! N'hésitez pas à régaler les papilles de vos convives avec d'autres bûchettes salées pour Noël au foie gras, saumon ou fromage de chèvre. Et si vous voulez servir une bûche avant le dessert, on vous recommande notre bûche 100% fromage ultra-originale et savoureuse !

Recette Bûche salée aux épinards et saumon

icone nombre de personnes 8
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté

Ingrédients

  • Pour la génoise aux épinards :
  • 200 g de pousses d'épinards
  • 80 g de crème liquide entière
  • 80 g de farine
  • 2 g de bicarbonate de soude alimentaire
  • 1 pincée de sel
  • 4 oeufs
  • Pour la garniture :
  • 300 g de fromage frais
  • 3 branches d'aneth (ou 1/2 bouquet de ciboulette)
  • 280 g de saumon fumé
  • poivre

Préparation

1
Mixer les pousses d'épinards avec la crème liquide jusqu'à l'obtention d'une purée bien lisse.
2
Mélanger la farine, le bicarbonate et le sel. Battre les oeufs avec un batteur pendant une dizaine de minutes pour qu'ils soient bien mousseux.
3
Incorporer les poudres (farine, sel, bicarbonate) en plusieurs fois en mélangeant avec une spatule. Ajouter la purée d'épinards et mélanger jusqu'à ce que la pâte soit lisse et homogène.
4
Verser la préparation sur une plaque recouverte de papier cuisson. Enfourner à 170°C pendant 12 minutes environ. À la sortie du four, retourner la génoise sur un torchon humide et la rouler délicatement. Laisser refroidir.
5
Mélanger le fromage frais avec l'aneth (ou la ciboulette) ciselé finement. Étaler sur la génoise et déposer les tranches de saumon fumé. Donner quelques tours de moulin à poivre.
6
Rouler délicatement la bûche en serrant bien puis filmer dans du film alimentaire pour qu'elle tienne bien.
7
Réserver au frais pendant au moins 4 heures (toute une nuit idéalement). Décorer avec quelques morceaux de saumon fumé et des branches d'aneth avant de servir bien frais !
NoëlFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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