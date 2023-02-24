Savourez ce délicieux crumble salé au saumon et aux poireaux, une recette gourmande et facile à faire

Pour un dîner vite fait bien fait, optez pour le crumble au saumon et aux poireaux ! Un délice pour les papilles des petits comme des grands.
Le mariage saumon et poireaux n'est plus à prouver. L'association de ces deux saveurs est toujours un délice pour les papilles ! Après le clafoutis fondant ou encore le feuilleté géant à partager, voici un crumble salé qui ne vous laissera pas indifférent ! Très facile et rapide à préparer, vous allez vite adopter cette recette gourmande de crumble salé parfaite en toute occasion. Sortez vos tabliers !
Recette Crumble salé au saumon et aux poireaux
Ingrédients
- 5 poireauxs
- 1 c. à soupe de beurre
- 100 ml de crème liquide
- 2 pavés de saumon
- Pour le crumble :
- 70 g de beurre mou
- 100 g de farine
- 70 g de parmesan
- paprika
- sel, poivre
Préparation
1
Émincer les poireaux et les rincer à l'eau claire. Les faire fondre dans une poêle avec du beurre. Verser la crème liquide, assaisonner de sel et de poivre et laisser mijoter quelques minutes.
2
Pendant ce temps, retirer la peau des pavés de saumon et les découper en cubes.
3
Mélanger du bout des doigts le beurre mou avec la farine et le parmesan. Ajouter le paprika (à convenance) et pétrir jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse.
4
Dans un plat à gratin, déposer la fondue de poireaux, ajouter les cubes de saumon et saupoudrer de crumble.
5
Enfourner 20 minutes à 190°C jusqu'à ce que le crumble soit bien doré. Servir bien chaud.