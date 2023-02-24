Savourez ce délicieux crumble salé au saumon et aux poireaux, une recette gourmande et facile à faire

Par Célia Papaïx ·

Crumble salé au saumon et aux poireaux

Pour un dîner vite fait bien fait, optez pour le crumble au saumon et aux poireaux ! Un délice pour les papilles des petits comme des grands.

Le mariage saumon et poireaux n'est plus à prouver. L'association de ces deux saveurs est toujours un délice pour les papilles ! Après le clafoutis fondant ou encore le feuilleté géant à partager, voici un crumble salé qui ne vous laissera pas indifférent ! Très facile et rapide à préparer, vous allez vite adopter cette recette gourmande de crumble salé parfaite en toute occasion. Sortez vos tabliers !

Recette Crumble salé au saumon et aux poireaux

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 5 poireauxs
  • 1 c. à soupe de beurre
  • 100 ml de crème liquide
  • 2 pavés de saumon
  • Pour le crumble :
  • 70 g de beurre mou
  • 100 g de farine
  • 70 g de parmesan
  • paprika
  • sel, poivre

Préparation

1
Émincer les poireaux et les rincer à l'eau claire. Les faire fondre dans une poêle avec du beurre. Verser la crème liquide, assaisonner de sel et de poivre et laisser mijoter quelques minutes.
2
Pendant ce temps, retirer la peau des pavés de saumon et les découper en cubes.
3
Mélanger du bout des doigts le beurre mou avec la farine et le parmesan. Ajouter le paprika (à convenance) et pétrir jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse.
4
Dans un plat à gratin, déposer la fondue de poireaux, ajouter les cubes de saumon et saupoudrer de crumble.
5
Enfourner 20 minutes à 190°C jusqu'à ce que le crumble soit bien doré. Servir bien chaud.
PoissonLégumesCrumble
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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