Fondez pour la gourmandise de la feta panée au miel, c'est irrésistible !

Tout le monde va fondre pour cette feta panée ! Gourmande et généreuse, fondante et croustillante à la fois, c'est à tomber par terre !
Le fromage pané, on adore, pas vous ? Après les croquettes de camembert épicées, voici la feta panée au miel ! C'est incroyablement gourmand et irrésistible ! On vous avait déjà proposé de la feta en pâte filo croustillante, mais cette version fondante et parfumée va renverser vos papilles on vous le promet. À tartiner avec des tomates rôties, ça va vite devenir votre plat favori. Proposez également à vos invités des crevettes panées au parmesan, c'est crousti-fondant-gourmand !
Recette Feta panée au miel
Ingrédients
- 4 c. à soupe de miel
- 1 c. à soupe de thym séché
- 1 c. à café de zeste de citron
- 1 bloc de feta
- 4 c. à soupe de chapelure
- 20 tomates cerises
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- 1 branche de thym
Préparation
1
Mélanger le miel avec le thym séché et les zestes de citron.
2
Napper généreusement la feta de cette préparation puis la rouler dans la chapelure. La déposer dans un plat ou sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
3
Ajouter les tomates cerises tout autour et arroser d'huile d'olive. Émietter la branche de thym par-dessus puis enfourner 30 minutes à 200°C.
4
Déguster à la sortie du four avec des tranches de pain grillé et les tomates rôties !