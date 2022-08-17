Fondez pour la gourmandise de la feta panée au miel, c'est irrésistible !

Par Célia Papaïx ·

Feta panée au miel

Tout le monde va fondre pour cette feta panée ! Gourmande et généreuse, fondante et croustillante à la fois, c'est à tomber par terre !

Le fromage pané, on adore, pas vous ? Après les croquettes de camembert épicées, voici la feta panée au miel ! C'est incroyablement gourmand et irrésistible ! On vous avait déjà proposé de la feta en pâte filo croustillante, mais cette version fondante et parfumée va renverser vos papilles on vous le promet. À tartiner avec des tomates rôties, ça va vite devenir votre plat favori. Proposez également à vos invités des crevettes panées au parmesan, c'est crousti-fondant-gourmand !

Recette Feta panée au miel

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté

Ingrédients

  • 4 c. à soupe de miel
  • 1 c. à soupe de thym séché
  • 1 c. à café de zeste de citron
  • 1 bloc de feta
  • 4 c. à soupe de chapelure
  • 20 tomates cerises
  • 2 c. à soupe de huile d'olive
  • 1 branche de thym

Préparation

1
Mélanger le miel avec le thym séché et les zestes de citron.
2
Napper généreusement la feta de cette préparation puis la rouler dans la chapelure. La déposer dans un plat ou sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
3
Ajouter les tomates cerises tout autour et arroser d'huile d'olive. Émietter la branche de thym par-dessus puis enfourner 30 minutes à 200°C.
4
Déguster à la sortie du four avec des tranches de pain grillé et les tomates rôties !
Fromage
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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