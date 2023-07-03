Craquez pour la glace à la pastèque et au kiwi prête en 5 minutes, c'est super frais et gourmand !

Par Célia Papaïx ·

Glace à la pastèque et au kiwi

Moment rafraîchissant avec cette glace fruitée super rapide à préparer ! Seulement trois ingrédients pour se régaler : de la pastèque, des kiwis et un peu de sucre vanillé. C'est tout !

Il n'y a rien de bien compliqué dans la préparation de petites glaces fruitées maison. Après celle au melon, voici une nouvelle recette rafraîchissante et gourmande : des esquimaux à la pastèque et au kiwi ! On vous le promet, cette glace se réalise en 5 minutes top chrono, le plus long sera la prise au froid. Mais ça vaut le coup tellement c'est gourmand ! Pensez à vous rafraîchir cet été avec un granité pastèque menthe, un plaisir non coupable pour se désaltérer tout en gourmandise.

Recette Glace à la pastèque et au kiwi

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 quart de pastèque
  • 6 kiwis
  • 1/2 c. à soupe de sachet de sucre vanillé

Préparation

1
Découper la pastèque en gros morceaux, retirer les pépins et déposer dans un mixeur. Mixer jusqu'à l'obtention d'une texture liquide et homogène.
2
Peler et découper les kiwis en morceaux. Déposer dans un mixeur puis ajouter le sucre vanillé et mixer jusqu'à l'obtention d'une texture liquide et homogène.
3
Verser d'abord la préparation aux kiwis dans des moules à esquimaux puis celle à la pastèque. Planter un bâtonnet et laisser prendre au congélateur au moins toute une nuit.
GlaceFruitsRapideFacilePas chèresété
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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