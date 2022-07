Pause gourmande et rafraîchissante avec la glace au melon prête en 5 minutes !

Pour lutter contre les grosses chaleurs, craquez pour les esquimaux au melon ! Avec de l'eau de coco et des feuilles de menthe, c'est un pur délice pour les papilles.

Gorgé d'eau, le melon est l'allié désaltérant de l'été par excellence ! Malgré sa sucrosité, il est également parfait en salade avec quelques framboises, du jambon et un peu de mozzarella. Mais pour vous rafraîchir cet été, on ne peut que vous conseiller de réaliser ces esquimaux glacés au melon ! N'hésitez pas à ajouter quelques morceaux de melon entiers dans les moules pour encore plus de gourmandise à la dégustation… Pour plus d'exotisme, ce sorbet au fruit de la passion renversera vos papilles. Les petits et grands gourmands ne se passeront plus des glaces aux fraises Tagada, on vous le garantit !