Pause gourmande et rafraîchissante avec la glace au melon prête en 5 minutes !

Pour lutter contre les grosses chaleurs, craquez pour les esquimaux au melon ! Avec de l'eau de coco et des feuilles de menthe, c'est un pur délice pour les papilles.
Gorgé d'eau, le melon est l'allié désaltérant de l'été par excellence ! Malgré sa sucrosité, il est également parfait en salade avec quelques framboises, du jambon et un peu de mozzarella. Mais pour vous rafraîchir cet été, on ne peut que vous conseiller de réaliser ces esquimaux glacés au melon ! N'hésitez pas à ajouter quelques morceaux de melon entiers dans les moules pour encore plus de gourmandise à la dégustation… Pour plus d'exotisme, ce sorbet au fruit de la passion renversera vos papilles. Les petits et grands gourmands ne se passeront plus des glaces aux fraises Tagada, on vous le garantit !
Ingrédients
- 450 g de chair de melon
- 4 feuilles de menthe
- 35 cl de eau de coco
- 3 cl de jus de citron vert
- 1 c. à soupe de miel
Préparation
1
Couper la chair de melon en cubes et tout mettre dans un blender.
2
Ajouter les feuilles de menthe lavées, l'eau de coco, le jus de citron vert et le miel.
3
Mixer jusqu'à l'obtention d'une "purée". Verser dans des moules à esquimaux. Planter un bâtonnet et placer au congélateur au moins toute une nuit.