Frais et gourmand, découvrez le granité à la pastèque et à la menthe !

Par Célia Papaïx ·

Granité à la pastèque et à la menthe

Besoin d'un moment rafraîchissant ? À la fois désaltérant et gourmand, ce granité vous fera voir la vie en rose !

La pastèque, c'est bel et bien le fruit de l'été ! Peu calorique, antioxydante, antistress, anti-âge, désaltérante, elle booste également le système immunitaire et favorise la digestion. Vous l'aurez bien compris : cet été, on ne se passera pas de la pastèque ! En smoothie aux framboises ou encore en sangria avec du melon pour faire la fête, on vous propose aujourd'hui une nouvelle recette gourmande à base de pastèque. Et c'est ce granité à la menthe qui vous fera voir la vie en rose cet été, on vous le garantit. Si vous voulez faire pétiller vos papilles de plaisir, osez le granité au citron.

Recette Granité à la pastèque et à la menthe

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 190 ml de eau
  • 125 g de sucre
  • 5 feuilles de menthe
  • 500 g de pastèque

Préparation

1
Verser l'eau et le sucre dans une casserole. Ajouter les feuilles de menthe lavées puis porter le tout à ébullition pendant 5 minutes.
2
Retirer la casserole du feu, couvrir et laisser infuser 15 minutes.
3
Déposer la pastèque coupée en morceaux dans un mixeur et commencer à mixer tout en versant le sirop filtré.
4
Verser cette "purée" dans un récipient hermétique et placer au congélateur. Toutes les 30 minutes environ, racler avec une fourchette pour casser les cristaux de glace jusqu'à l'obtention d'un granité.
5
Déguster bien frais !
Glace
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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