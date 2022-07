Frais et gourmand, découvrez le granité à la pastèque et à la menthe !

Besoin d'un moment rafraîchissant ? À la fois désaltérant et gourmand, ce granité vous fera voir la vie en rose !

La pastèque, c'est bel et bien le fruit de l'été ! Peu calorique, antioxydante, antistress, anti-âge, désaltérante, elle booste également le système immunitaire et favorise la digestion. Vous l'aurez bien compris : cet été, on ne se passera pas de la pastèque ! En smoothie aux framboises ou encore en sangria avec du melon pour faire la fête, on vous propose aujourd'hui une nouvelle recette gourmande à base de pastèque. Et c'est ce granité à la menthe qui vous fera voir la vie en rose cet été, on vous le garantit. Si vous voulez faire pétiller vos papilles de plaisir, osez le granité au citron.