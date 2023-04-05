Cette recette est super facile à faire et pas chère, parfaite pour un dîner savoureux ! Un plat ensoleillé et pimenté juste ce qu'il faut.
Attention, vous allez avoir chaud ! Ces gnocchis au chorizo sont vraiment trop gourmands. En plus, c'est une recette rapide à préparer, économique et super réconfortante. Si ce n'est pas assez relevé pour vos papilles, vous pouvez toujours ajouter du piment pour rougir encore plus de plaisir ! On vous recommande aussi les gnocchis healthy aux tomates cerises et au thon : ce plat est la preuve qu'on peut se régaler sans culpabiliser et sans se ruiner.
Recette Gnocchis au chorizo
Ingrédients
- 400 g de gnocchi
- 200 g de chorizo
- 1 gousse d'ail
- 70 g de concentré de tomate
- 150 ml de crème liquide entière
- sel, poivre
- parmesan
Préparation
1
Faire revenir le chorizo coupé en cubes dans une poêle huilée à feu vif pendant quelques minutes. Débarrasser.
2
Dans la même poêle, ajouter la gousse d'ail écrasée et le concentré de tomate. Verser la crème liquide et ajouter le chorizo. Assaisonner de sel et de poivre puis laisser mijoter à feu doux.
3
Faire cuire les gnocchis dans un grand volume d'eau bouillante salée. Lorsqu'ils remontent à la surface, les ajouter directement dans la poêle et les napper de sauce.
4
Saupoudrer de parmesan et déguster bien chaud.