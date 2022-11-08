Recette gourmande, healthy et pas chère du jour : les gnocchis aux tomates cerises et au thon !

Par Célia Papaïx ·

Gnocchis healthy aux tomates cerises et au thon

Se régaler sans culpabiliser et sans vider son porte-monnaie ? C'est possible ! Voici une recette économique et très savoureuse de gnocchis aux tomates cerises et au thon. On craque !

Faire attention à ce qu'on mange ne veut pas dire qu'on doit se frustrer. La preuve avec cette idée gourmande spéciale pour les petits budgets : des gnocchis aux tomates cerises et au thon ! Vous n'allez pas y résister, on vous le promet. Et pour finir le repas sur une touche sucrée sans se ruiner, découvrez le gâteau invisible aux pommes pas cher, c'est vraiment trop bon. Si vous êtes comme nous et que vous adorez les gnocchis, faites-vous plaisir avec les gnocchis de patates douces trop fondants ! Fondez également pour les gnocchis fourrés au fromage coulant, il n'y a pas plus gourmand…

Recette Gnocchis healthy aux tomates cerises et au thon

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 150 g de gnocchis cuits
  • tomates cerises
  • 1 c. à soupe de huile d'olive
  • 5 g de miel
  • 80 g de thon
  • 10 g de fromage râpé

Préparation

1
Faire cuire les gnocchis en suivant les instructions du paquet et en garder 150 g pour la suite. Conserver le reste dans une boîte hermétique pour une autre recette.
2
Dans un plat à gratin allant au four, déposer les tomates cerises lavées. Arroser d'huile d'olive et de miel. Ajouter les gnocchis cuits et le thon émietté. Bien mélanger.
3
Saupoudrer de fromage râpé et enfourner à 25 minutes à 180°C. Déguster !
Pas chèresHealthyGratinFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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