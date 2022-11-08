Recette gourmande, healthy et pas chère du jour : les gnocchis aux tomates cerises et au thon !

Se régaler sans culpabiliser et sans vider son porte-monnaie ? C'est possible ! Voici une recette économique et très savoureuse de gnocchis aux tomates cerises et au thon. On craque !
Faire attention à ce qu'on mange ne veut pas dire qu'on doit se frustrer. La preuve avec cette idée gourmande spéciale pour les petits budgets : des gnocchis aux tomates cerises et au thon ! Vous n'allez pas y résister, on vous le promet. Et pour finir le repas sur une touche sucrée sans se ruiner, découvrez le gâteau invisible aux pommes pas cher, c'est vraiment trop bon. Si vous êtes comme nous et que vous adorez les gnocchis, faites-vous plaisir avec les gnocchis de patates douces trop fondants ! Fondez également pour les gnocchis fourrés au fromage coulant, il n'y a pas plus gourmand…
Recette Gnocchis healthy aux tomates cerises et au thon
Ingrédients
- 150 g de gnocchis cuits
- tomates cerises
- 1 c. à soupe de huile d'olive
- 5 g de miel
- 80 g de thon
- 10 g de fromage râpé
Préparation
1
Faire cuire les gnocchis en suivant les instructions du paquet et en garder 150 g pour la suite. Conserver le reste dans une boîte hermétique pour une autre recette.
2
Dans un plat à gratin allant au four, déposer les tomates cerises lavées. Arroser d'huile d'olive et de miel. Ajouter les gnocchis cuits et le thon émietté. Bien mélanger.
3
Saupoudrer de fromage râpé et enfourner à 25 minutes à 180°C. Déguster !