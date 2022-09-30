Le gratin de macaronis comme mamie : la recette facile et rapide parfaite pour se régaler au dîner sans se ruiner !

Rien de bien compliqué pour préparer ce délicieux gratin de macaronis ! En quelques minutes seulement, vous allez décoller pour le royaume de la gourmandise.
Quand vous ne savez pas cuisiner à l'heure du dîner, et pour éviter le plat de pâtes tout simple, essayez les gratins ! Ils ne demandent que très peu de temps de préparation et font sensation à table à tous les coups. À vous de faire travailler votre imagination pour réaliser la meilleure recette de gratin de pâtes ! Aux brocolis et au fromage, au jambon, à la sauce tomate… Vous aurez l'embarras du choix pour faire plaisir à vos papilles. Aujourd'hui, on retombe dans nos souvenirs d'enfance avec ce gratin de macaronis comme faisait mamie. Plaisir gourmand et régressif garanti, le tout sans se ruiner !
Recette Gratin de macaronis facile et rapide
Ingrédients
- 400 g de macaroni
- 1 cube de bouillon
- 100 g de beurre
- 200 g de gruyère râpé
Préparation
1
Faire cuire les macaronis dans un grand volume d'eau bouillante avec le cube de bouillon. Suivre les indications du paquet pour la cuisson.
2
Une fois les pâtes cuites, les égoutter et les verser dans un grand plat à gratin.
3
Ajouter le beurre coupé en morceaux et mélanger pour le faire fondre.
4
Verser la moitié du gruyère râpé et bien mélanger. Saupoudrer le reste de gruyère sur les pâtes et enfourner 10 minutes à 210°C pour bien gratiner.
L'astuce du chef
Vous pouvez faire moitié beurre moitié crème pour plus d'onctuosité !