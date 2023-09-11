Partagez ce gratin de pâtes à la viande hachée pour un moment convivial à table ! Une recette facile et rapide à improviser.
Quand on n'a pas le temps (et pas l'envie) de passer des heures en cuisine, les gratins de pâtes sont nos meilleurs amis ! On peut vraiment les décliner à l'infini selon nos envies du moment. De la recette très gourmande au chorizo et au beaufort à la recette économique spéciale petit budget au thon et à la sauce tomate, il n'y a rien de plus simple que de préparer un gratin de pâtes ! Aujourd'hui, on vous propose une nouvelle recette pas chère à la viande hachée. N'hésitez pas à ajouter quelques épices ou herbes aromatiques pour parfumer votre plat ! Il sera parfait pour votre prochain dîner de dernière minute.
Recette Gratin de pâtes facile et rapide à la viande hachée
Ingrédients
- 1 oignon
- 250 g de viande hachée
- 1 boite de pulpe de tomates
- 400 g de pâtes de votre choix
- 150 g de fromage râpé
- huile d'olive
- sel, poivre
Préparation
1
Faire cuire les pâtes dans un grand volume d'eau bouillante en suivant les instructions du paquet.
2
Émincer l'oignon et le faire revenir dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Une fois l'oignon translucide, ajouter la viande hachée et laisser colorer 2 à 3 minutes.
3
Verser la pulpe de tomates, saler, poivrer et laisser mijoter quelques minutes.
4
Égoutter les pâtes et les déposer dans un plat à gratin. Verser la viande hachée et bien mélanger.
5
Parsemer de fromage râpé et enfourner 15 minutes à 200°C pour bien gratiné. Déguster aussitôt !